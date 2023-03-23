Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли, які настанови або поради можуть давати батьки своїм дочкам, щоб ті в майбутньому уникнули неприємностей і проблем і вміли відстоювати свої інтереси.

Якщо тебе вдарили, негайно запакуй речі. Не приймай вибачень, не вступай в переговори. Будь-яке “вибач мене” завтра обов’язково перетвориться в “ти мене дістала”. У це болото дуже легко впасти і дуже важко вилізти. Будь-яке “ти сама винна” і “ти мене дістаєш” – брехня.

Якщо відчуваєш, що тобі потрібна допомога, шукай її де завгодно. Звертайся до батьків, друзів, знайомих або психологів. Розповідай про те, що тобі болить, всім, хто готовий слухати. Ніколи не соромся приймати допомогу.

Зараз дивляться

Відносини ніколи не починаються з побоїв. Перші ластівки виглядають як “якого біса ти втручаєшся”, “та що ти розумієш”, “я сказав, значить, ти йдеш”. Спочатку прохання перетворюється на наказ, потім дрібні приниження стають нормою. Нікому не дозволяй принижувати тебе і спеціально заподіювати біль.

– Якщо йдеться про домашнє насильство, то головний твій ворог — це відчуття, що начебто здалося. Сьогодні людина поводиться абсолютно адекватно, а завтра перетворюється на роздратованого садиста, – зазначають психологи,

За їхніми словами, якщо таке відбувається часто – варто насторожитися. Це відчуття – головний симптом, на який можна спиратися. У відносинах з такою людиною не заходь занадто далеко.

Нехай у тебе завжди будуть власні гроші, свої джерела заробітку. Обговори це з партнером до того, як опинишся в декреті. Це дуже важливо.

Не дозволяй, щоб відносини стали єдиним важливим у твоєму житті. Це небезпечна конструкція. Друзі, робота, спорт, захоплення – нехай все це обов’язково буде. Заробляй. Навчайся.

Стеж за своїм здоров’ям, дбай про себе і свої інтереси.

Ніколи не потрапляйте в пастку “всі так живуть”. Це неправда.

Експериментуй, пробуй нове. Нові роботи, нові стрижки, нові види спорту. Нові страви, нові правила в сім’ї. Чим більше нового ти зможеш впустити в своє життя, тим впевненіше будеш почуватися у відносинах.

Джерело: Психологічна підтримка