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Параноя, слухові галюцинації, соціальна ізоляція: до чого призводить емоційне насильство у дитинстві

3 Липня 2022, 18:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
емоції
Джерело: Depositphotos

Виявлено міцний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібним досвідом у дорослому віці.

Нове дослідження Університету Хартфордшира вперше виявило тісний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібними переживаннями у здорових дорослих, такими як параноя, слухові галюцинації та соціальна ізоляція.

Дослідники кажуть, що у тих, хто зазнав емоційного насильства в молодості, у 3,5 рази більше шансів зазнати шизофреноподібного досвіду у дорослому житті. Дослідники також вважають, що чим значніше жорстоке поводження, тим важче переживання.

Зараз дивляться

Проаналізувавши результати минулих досліджень, вони виявили сильніший зв’язок саме емоційного насильства в дитинстві з шизофренічними переживаннями в дорослому віці, ніж інших видів жорстокого поводження.

Дослідник з Університету Хартфордшира доктор Діамантіс Тутунзідіс сказав, що емоційне насильство відрізняється від інших видів насильства. Воно більш поширене, часто відбувається протягом більш тривалого часу і не розглядається законом так само, як фізичне чи сексуальне насильство.

– Наше дослідження показало значний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібним досвідом у здорових дорослих, і що емоційне насильство є сильнішим предиктором шизофреноподібного досвіду, ніж інші види насильства. Це те, що фахівці в галузі психічного здоров’я повинні враховувати при пошуку для усунення корінних причин шизофреноподібних переживань у людей, які страждають від них.

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Це також допоможе почати розуміти, чому така травма деяких призводить до таких розладів, як шизофренія, інші відчувають легші керовані переживання.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наука
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