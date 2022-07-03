Виявлено міцний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібним досвідом у дорослому віці.

Нове дослідження Університету Хартфордшира вперше виявило тісний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібними переживаннями у здорових дорослих, такими як параноя, слухові галюцинації та соціальна ізоляція.

Дослідники кажуть, що у тих, хто зазнав емоційного насильства в молодості, у 3,5 рази більше шансів зазнати шизофреноподібного досвіду у дорослому житті. Дослідники також вважають, що чим значніше жорстоке поводження, тим важче переживання.

Зараз дивляться

Проаналізувавши результати минулих досліджень, вони виявили сильніший зв’язок саме емоційного насильства в дитинстві з шизофренічними переживаннями в дорослому віці, ніж інших видів жорстокого поводження.

Дослідник з Університету Хартфордшира доктор Діамантіс Тутунзідіс сказав, що емоційне насильство відрізняється від інших видів насильства. Воно більш поширене, часто відбувається протягом більш тривалого часу і не розглядається законом так само, як фізичне чи сексуальне насильство.

– Наше дослідження показало значний зв’язок між емоційним насильством у дитинстві та шизофреноподібним досвідом у здорових дорослих, і що емоційне насильство є сильнішим предиктором шизофреноподібного досвіду, ніж інші види насильства. Це те, що фахівці в галузі психічного здоров’я повинні враховувати при пошуку для усунення корінних причин шизофреноподібних переживань у людей, які страждають від них.

Це також допоможе почати розуміти, чому така травма деяких призводить до таких розладів, як шизофренія, інші відчувають легші керовані переживання.