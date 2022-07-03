Обнаружена прочная связь между эмоциональным насилием в детстве и шизофреноподобным опытом во взрослом возрасте.

Новое исследование Университета Хартфордшира впервые выявило тесную связь между эмоциональным насилием в детстве и шизофреноподобными переживаниями у здоровых взрослых, такими как паранойя, слуховые галюцинации и социальная изоляция.

Исследователи говорят, что у тех, кто испытал эмоциональное насилие в молодости, в 3,5 раза больше шансов испытать шизофреноподобный опыт во взрослой жизни. Исследователи также считают, что чем значительнее жестокое обращение, тем тяжелее переживания.

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Проанализировав результаты прошлых исследований они обнаружили более сильную связь эмоционального насилия в детстве с шизофреническими переживаниями во взрослом возрасте, чем других видов жестокого обращения.

Исследователь из Университета Хартфордшира доктор Диамантис Тутунзидис сказал, что эмоциональное насилие отличается от других видов насилия. Оно более распространено, часто происходит в течение более длительного периода времени и не рассматривается законом так же, как физическое или сексуальное насилие.

— Наше исследование показало значительную связь между эмоциональным насилием в детстве и шизофреноподобным опытом у здоровых взрослых, и что эмоциональное насилие является более сильным предиктором шизофреноподобного опыта, чем другие виды насилия. Это то, что специалисты в области психического здоровья должны учитывать при поиске для устранения коренных причин шизофреноподобных переживаний у людей, страдающих от них.

Это также поможет нам начать понимать, почему такая травма некоторых приводит к таким расстройствам, как шизофрения, а другие испытывают более легкие управляемые переживания.