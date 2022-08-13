Согласно новому отчету, опубликованному специально для CNN, детское питание, приготовленное дома из продуктов, купленных в магазине, содержит такое же количество токсичных тяжелых металлов, как и то, что продается в магазинах.

— Мы не нашли никаких доказательств того, что домашнее детское питание, изготовленное из продуктов, купленных в магазине, лучше, чем магазинное детское питание, когда речь идет о загрязнении тяжелыми металлами, — сказала директор по исследованиям Healthy Babies, Bright Futures Джейн Хулихан.

288 продуктов, купленных в магазинах и на фермерских рынках по всей территории США, включая зерновые, фрукты, овощи, закуски, продукты для прорезывания зубов и семейные продукты, которые едят дети, такие как хлопья и рисовые лепешки, содержали свинец, мышьяк, ртуть, кадмий. Эти тяжелые металлы входят в десятку самых опасных химических веществ Всемирной организации здравоохранения для младенцев и детей.

При проверке продуктов для домашнего приготовления детского питания результаты были такими же.

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Исследователи получили подтверждение, что та же ситуация и с органическими продуктами. Ведь почва и вода и воздух загрязнены. Поэтому не имеет значения способ выращивания продукции.

Единственный плюс эко-продуктов – меньшее содержание пестицидов и гербицидов, которые также негативно влияют на мозг детей. Особенно в период внутриутробного развития.

Наименьшее количество токсичных веществ содержится в бананах, яблоках, зеленом горошке и фасоли, тыкве, апельсинах. Из белковых продуктов наименее опасны яйца, магазинное мясо, бобы, молоко, сыр.

Больше всего токсичных веществ обнаружено в рисе и крупнолистном шпинате.

Для того, чтобы обезопасить детей от употребления большого количества токсичных веществ, которые содержатся в продуктах, исследователи советуют покупать продукцию разных марок. Тогда вполне возможно, поступление тяжелых металлов в детский организм снизится.