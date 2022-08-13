Згідно з новим звітом, опублікованим спеціально для CNN, дитяче харчування, приготовлене вдома з продуктів, куплених у магазині, містить таку ж кількість токсичних важких металів, як і те, що продається у магазинах.

– Ми не знайшли жодних доказів того, що домашнє дитяче харчування, виготовлене з продуктів, куплених у магазині, краще, ніж магазинне дитяче харчування, коли йдеться про забруднення важкими металами, – сказала директор з досліджень Healthy Babies, Bright Futures Джейн Хуліхан.

288 продуктів, куплених у магазинах та на фермерських ринках по всій території США, включаючи зернові, фрукти, овочі, закуски, продукти для прорізування зубів та сімейні продукти, які їдять діти, такі як пластівці та рисові коржики, містили свинець, миш’як, ртуть, кадмій. Ці важкі метали входять до десятки найнебезпечніших хімічних речовин Всесвітньої організації охорони здоров’я для немовлят та дітей.

При перевірці продуктів для домашнього приготування дитячого харчування результати були такими самими.

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Дослідники отримали підтвердження, що та сама ситуація і з органічними продуктами. Адже ґрунт і вода та повітря забруднені. Тому немає значення спосіб вирощування продукції.

Єдиний плюс еко-продуктів – менший вміст пестицидів та гербіцидів, які також негативно впливають на мозок дітей. Особливо у період внутрішньоутробного розвитку.

Найменша кількість токсичних речовин міститься в бананах, яблуках, зеленому горошку та квасолі, гарбузі, апельсинах. З білкових продуктів менш небезпечні яйця, магазинне м’ясо, боби, молоко, сир.

Найбільше токсичних речовин виявлено в рисі та крупнолистому шпинаті.

Для того, щоб убезпечити дітей від вживання великої кількості токсичних речовин, які містяться у продуктах, дослідники радять купувати продукцію різних марок. Тоді цілком можливо, надходження важких металів до дитячого організму знизиться.