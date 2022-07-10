Нужно понять и запомнить, что современная норма освоения горшка – до четырех лет.

— У кого-то, скажете вы, ребенок ходит на горшок в год. Но на самом деле, то ходит мама или бабушка, кто самый искусный. Но не все могут набраться терпения учить малыша пользоваться горшком, — считает психолог Дарья Кудинова.

Итак, главное правило в приучении детей к горшку: не навреди!

Никакого насилия при приучении к горшку:

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не надо сажать на него насильно

заставлять сидеть ребенка на горшке, пока он наконец не сделает свое дело

нельзя издеваться или смеяться над ребенком, если он еще не умеет пользоваться горшком

нельзя кричать, ругать, выражать агрессию, упрекать грязными трусиками.

Не нужно также:

напоминать о горшке слишком навязчиво, невротизируя этот вопрос,

показывать, как вы расстроены тем, что ребенок не сходил на горшок

покупать вместо горшка трон со светомузыкой

танцевать с бубном над ребенком, чтобы он сходил на горшок любой ценой.

будить ребенка, чтобы он сходил в туалет.

Среди родителей очень распространена ошибка: взрослые учитывают прежде всего какие-то посторонние факторы, а не физиологическую и интеллектуальную готовность ребенка.

Не нужно ориентироваться на цифры, ребенок — это не машина, запрограммированная на то, чтобы в два или три года, раз и сядет на горшок делать свои дела.

Ваши ориентиры:

ребенок вообще понимает для чего нужен горшок

ребенок понимает что хочет понимает, что хочет в туалет

памперс после дневного сна остается сухим

ребенок знает, как называются части тела, знает слова, связанные с туалетной темой

у ребенка может появиться регулярность дефекации.

Как правильно приучать ребенка к горшку

Спокойно и дружелюбно рассказывать ребенку для чего нужен горшок.

Уйти и вместе выбрать такой горшок, какой ребенок хочет, пусть он выберет цвет, рисунок на горшке (но не музыкальный трон).

Сажать на него игрушки, читать книги о горшке, сказках, показывать тематические мультики.

Ненавязчиво предлагать сесть на горшок, когда вы видите, что ребенок хочет в туалет.

Для тех, кто не стесняется можно пригласить деток примерно того же возраста и уже умеющих ходить на горшок и могут показать, как они это делают, пример бывает очень полезным.

Процесс обучения должен быть спокойным и продвигаться в том темпе, в котором удобно вашему ребенку.

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Главная задача — не заставлять ребенка, чтобы избежать негативного опыта такого, как отказ от горшка, возвращение к памперсам, психологический запор и т.д.

Источник: Дарья Кудинова