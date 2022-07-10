Нужно понять и запомнить, что современная норма освоения горшка – до четырех лет.
— У кого-то, скажете вы, ребенок ходит на горшок в год. Но на самом деле, то ходит мама или бабушка, кто самый искусный. Но не все могут набраться терпения учить малыша пользоваться горшком, — считает психолог Дарья Кудинова.
Итак, главное правило в приучении детей к горшку: не навреди!
Никакого насилия при приучении к горшку:
- не надо сажать на него насильно
- заставлять сидеть ребенка на горшке, пока он наконец не сделает свое дело
- нельзя издеваться или смеяться над ребенком, если он еще не умеет пользоваться горшком
- нельзя кричать, ругать, выражать агрессию, упрекать грязными трусиками.
Не нужно также:
- напоминать о горшке слишком навязчиво, невротизируя этот вопрос,
- показывать, как вы расстроены тем, что ребенок не сходил на горшок
- покупать вместо горшка трон со светомузыкой
- танцевать с бубном над ребенком, чтобы он сходил на горшок любой ценой.
- будить ребенка, чтобы он сходил в туалет.
Среди родителей очень распространена ошибка: взрослые учитывают прежде всего какие-то посторонние факторы, а не физиологическую и интеллектуальную готовность ребенка.
Не нужно ориентироваться на цифры, ребенок — это не машина, запрограммированная на то, чтобы в два или три года, раз и сядет на горшок делать свои дела.
Ваши ориентиры:
- ребенок вообще понимает для чего нужен горшок
- ребенок понимает что хочет понимает, что хочет в туалет
- памперс после дневного сна остается сухим
- ребенок знает, как называются части тела, знает слова, связанные с туалетной темой
у ребенка может появиться регулярность дефекации.
Как правильно приучать ребенка к горшку
Спокойно и дружелюбно рассказывать ребенку для чего нужен горшок.
Уйти и вместе выбрать такой горшок, какой ребенок хочет, пусть он выберет цвет, рисунок на горшке (но не музыкальный трон).
Сажать на него игрушки, читать книги о горшке, сказках, показывать тематические мультики.
Ненавязчиво предлагать сесть на горшок, когда вы видите, что ребенок хочет в туалет.
Для тех, кто не стесняется можно пригласить деток примерно того же возраста и уже умеющих ходить на горшок и могут показать, как они это делают, пример бывает очень полезным.
Процесс обучения должен быть спокойным и продвигаться в том темпе, в котором удобно вашему ребенку.
Главная задача — не заставлять ребенка, чтобы избежать негативного опыта такого, как отказ от горшка, возвращение к памперсам, психологический запор и т.д.
Источник: Дарья Кудинова