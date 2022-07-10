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Никакого насилия: как приучить ребенка к горшку

10 июля 2022, 12:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
горшок
Источник: Depositphotos

Нужно понять и запомнить, что современная норма освоения горшка – до четырех лет.

— У кого-то, скажете вы, ребенок ходит на горшок в год. Но на самом деле, то ходит  мама или бабушка, кто самый искусный. Но не все могут набраться терпения учить малыша пользоваться горшком, — считает психолог Дарья Кудинова.

Итак, главное правило в приучении детей к горшку: не навреди!

Никакого насилия при приучении к горшку:

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  • не надо сажать на него насильно
  • заставлять сидеть ребенка на горшке, пока он наконец не сделает свое дело
  • нельзя издеваться или смеяться над ребенком, если он еще не умеет пользоваться  горшком
  • нельзя кричать, ругать, выражать агрессию, упрекать грязными трусиками.

Не нужно также:

  • напоминать о горшке слишком навязчиво, невротизируя этот вопрос,
  • показывать, как вы расстроены тем, что ребенок не сходил на горшок
  • покупать вместо горшка трон со светомузыкой
  • танцевать с бубном над ребенком, чтобы он сходил на горшок любой ценой.
  • будить ребенка, чтобы он сходил в туалет.

Среди родителей очень распространена ошибка: взрослые учитывают прежде всего какие-то посторонние факторы, а не физиологическую и интеллектуальную готовность ребенка.

Не нужно ориентироваться на цифры, ребенок — это не машина, запрограммированная на то, чтобы в два или три года, раз и сядет на горшок делать свои дела.

Ваши ориентиры:

  • ребенок вообще понимает для чего нужен горшок
  • ребенок понимает что хочет понимает, что хочет в туалет
  • памперс после дневного сна остается сухим
  • ребенок знает, как называются части тела, знает слова, связанные с туалетной темой
    у ребенка может появиться регулярность дефекации.

Как правильно приучать ребенка к горшку

Спокойно и дружелюбно рассказывать ребенку для чего нужен горшок.

Уйти и вместе выбрать такой горшок, какой ребенок хочет, пусть он выберет цвет, рисунок на горшке (но не музыкальный трон).

Сажать на него игрушки, читать книги о горшке, сказках, показывать тематические мультики.

Ненавязчиво предлагать сесть на горшок, когда вы видите, что ребенок хочет в туалет.

Для тех, кто не стесняется можно пригласить деток примерно того же возраста и уже умеющих ходить на горшок и могут показать, как они это делают, пример бывает очень полезным.

Процесс обучения должен быть спокойным и продвигаться в том темпе, в котором удобно вашему ребенку.

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Главная задача — не заставлять ребенка, чтобы избежать негативного опыта такого, как отказ от горшка, возвращение к памперсам, психологический запор и т.д.

Источник: Дарья Кудинова

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