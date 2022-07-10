Потрібно зрозуміти і запам’ятати, що сучасна норма освоєння горщика – до чотирьох років.

– У когось, скажете ви, дитина ходить на горщик на рік. Але насправді, то ходить мама чи бабуся, хто найвправніший. Але не всі можуть набратися терпіння вчити малюка користуватися горщиком, – вважає психолог Дар’я Кудінова.

Отже, головне правило в привчанні дітей до горщика: не нашкодь!

Жодного насильства при привчанні до горщика:

Зараз дивляться

не треба саджати на нього силоміць

змушувати сидіти дитину на горщику, поки він нарешті не зробить свою справу

не можна знущатися або насміхатися над дитиною, якщо вона ще не вміє користуватися горщиком

не можна кричати, сварити, виражати агресію, дорікати брудними трусиками

Не потрібно також:

нагадувати про горщик занадто нав’язливо, невротизуючи це питання,

показувати, як ви засмучені тим, що дитина не сходила на горщик

купляти замість горщика трон із світломузикою

танцювати з бубном над дитиною, щоб вона сходила на горщик за будь-яку ціну

будити дитину, щоби вона сходила в туалет.

Серед батьків дуже розповсюджена помилка: дорослі зважають насамперед на якісь сторонні фактори, а не на фізіологічну та інтелектуальну готовність дитини.

Не потрібно орієнтуватись на цифри, дитинка – це не машина, яка запрограмована на те, щоб у два або три роки, раз і сяде на горщик робити свої справи.

Ваші справжні орієнтири:

дитина взагалі розуміє для чого потрібен горщик

дитина розуміє що хоче розуміє, що хоче в туалет

памперс після денного сну лишається сухим

дитина знає, як називаються частини тіла, знає слова пов’язані із туалетною темою

в дитини може з’явитись регулярність у дефекації.

Як правильно привчати дитину до горщика

Спокійно та дружньо розповідати дитині для чого потрібен горщик.

Піти і разом вибрати такий горщик, який дитина хоче, нехай вона вибере колір, малюнок на горщику (але не музичний трон).

Саджати на нього іграшки, читати книжки про горщик, казки, показувати тематичні мультики.

Ненав`язливо пропонувати сісти на горщик, коли ви бачите, що дитина хоче в туалет.

Для тих, хто не соромиться можна запросити діток приблизного того самого віку та які вже вміють ходити на горщик і можуть показати, як вони то роблять, приклад буває дуже корисним.

Процес привчання має бути спокійним та просуватися в тому темпі, в якому зручно вашій дитині.

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Головне завдання – не силувати дитину, щоби уникнути негативного досвіду такого, як відмова від горщика, повернення до памперсів, психологічний закреп тощо.

Джерело: Дарія Кудінова