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Бабушкины рецепты: народные методы снижения давления и что думает по этому поводу врач

19 января 2023, 11:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
давление
Источник: Depositphotos

Врач-кардиолог Илона Бегларян на площадке популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказала о народных методах снижения кровяного давления и почему их не следует использовать.

Очень часто человек может не ощущать выраженные признаки болезни. И единственный способ проверить артериальное давление — это измерить его, — говорит специалист.

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По ее словам, определяющими факторами риска повышенного артериального давления являются:

  • пол (чаще страдают женщины);
  • возраст (после 50 лет);
  • уровень общего холестерина.

Симптомы артериальной гипертензии:

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  • повышенное давление (140/90);
  • головные боли (чаще — в затылочной или теменной части);
  • периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение;
  • боль в области сердца;
  • учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии;
  • чувство удушья.

Как объясняет врач, среди советских препаратов, которые применялись против высокого давления, наиболее популярным был клофелин.

— Клофелин действительно имеет способность снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты, — объясняет кардиолог.

Еще один препарат, который был популярен в те времена – это фуросемид, который, по словам медика, также влияет на АД, однако не напрямую. Он является мочегонным средством. Поэтому в комбинированном лечении разных состояний препарат применяется и сейчас. 

— Но есть и многие другие более безопасные мочегонные, когда они действительно нужны. Потому что передозировка фуросемидом приводит к критическому снижению уровня калия в крови — опасному прежде всего для сердца, — предостерегает Илона Бегларян. 

Народные методы снижения давления

Некоторые из народных методов используются со времен древнего средневековья. Например, пиявки. Даже сейчас можно видеть в некоторых аптеках объявление о возможности купить пиявки. 

При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым и логическим соображениям: меньшее крови — более низкое давление.

Другой специфический метод – парить ноги.

Как объясняет врач, когда периферические мелкие сосуды расширяются, АД временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое – влиять на серьезные кардиологические состояния.

— Современная доказательная медицина может предложить более безопасные и более эффективные методы. А временно снимая симптомы, опуская ноги в горячую воду, вы только запускаете проблему, — говорит кардиолог

По ее словам, в настоящее время доступен международный опыт, есть препараты, которые можно подобрать индивидуально по кардиологическим параметрам пациента.

Источник: Береги себя

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