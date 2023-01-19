Лікар-кардіолог Ілона Бегларян на майданчику популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про народні методи зниження кров’яного тиску і чому їх не слід використовувати.

– Дуже часто людина може не відчувати виражені ознаки хвороби. І єдиний спосіб перевірити артеріальний тиск – це виміряти його, – каже фахівець.

За її словами, визначальними факторами ризику підвищеного артеріального тиску є:

пол (частіше страждають жінки);

вік (після 50 років);

рівень загального холестерину.

Симптоми артеріальної гіпертензії:

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підвищений тиск (140/90);

головні болі (частіше – в потиличній або тім’яній частині);

періодичний шум у вухах, потемніння в очах і запаморочення;

біль в області серця;

прискорене серцебиття (більше 90 разів на хвилину) в спокійному стані;

відчуття задухи.

Як пояснює лікар, серед радянських препаратів, які застосовувалися проти високого тиску, найбільш популярним був клофелін.

– Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми з приводу безпеки. Зокрема, недотримання норм безпечного дозування і пов’язані з цим наслідки, такі як неврологічні ефекти, — пояснює кардіолог.

Ще один препарат, який був популярний в ті часи – це фуросемід, який, за словами медика, також впливає на артеріальний тиск, проте не безпосередньо. Він є сечогінним засобом. Тому в комбінованому лікуванні різних станів препарат застосовується і зараз.

– Але є і багато інших більш безпечних сечогінних, коли вони дійсно потрібні. Тому що передозування фуросемідом призводить до критичного зниження рівня калію в крові — небезпечного насамперед для серця, – застерігає Ілона Бегларян.

Народні методи зниження тиску

Деякі з народних методів використовуються з часів стародавнього середньовіччя. Наприклад, п’явки. Навіть зараз можна бачити в деяких аптеках оголошення про можливість купити п’явки.

При підвищеному тиску п’явки використовували з дуже простих і логічних міркувань: менше крові — більш низький тиск.

Інший специфічний метод – парити ноги. Як пояснює лікар, коли периферичні дрібні судини розширюються, АТ тимчасово знижується. Але одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша – впливати на серйозні кардіологічні стани.

– Сучасна доказова медицина може запропонувати безпечніші та ефективніші методи. А знімаючи тимчасово симптоми занурюючи ноги у гарячу воду, ви тільки запускаєте проблему, – каже кардіолог.

За її словами, наразі доступний міжнародний досвід, є препарати, які можна підібрати індивідуально за кардіологічними параметрами пацієнта.

Лжерело: Бережи себе