Експерти популярного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про те, чи може високий кров’яний тиск в окремих випадках вважатися нормою.

– “Для мене високий тиск — це норма, я добре себе почуваю”. Як часто доводилося таке чути від знайомих або рідних? – запитують медики.

І відразу ж розставляють всі крапки над “і“: так званий “робочий тиск” – це міф, поширений серед людей похилого віку. І міф дуже небезпечний.

Зараз дивляться

За словами експертів, показниками нормального тиску є: систолічний (верхній) тиск в межах 120 і діастолічний (нижній) тиск в межах 80 мм рт. ст.

Відзначається, що підвищення тиску понад норми може статися з різних причин, частіше в силу поєднання різних факторів ризику: від сильного стресу до систематичного неправильного харчування.

– Але це ніколи не є нормою. Як не є нормою і вживання ліків від тиску тільки в кризових станах і поширена традиція “прокапатися” двічі на рік для профілактики, – наполягають фахівці.

І роз’яснюють, що в медичній термінології цей стан називають артеріальною гіпертензією. За даними Центру громадського здоров’я, до 40% хворих не підозрюють у себе недугу, оскільки часто ця хвороба має безсимптомний перебіг.

Важливо! Якщо у вас підвищується тиск, і це постійно повторюється, слід негайно звернутися до лікаря. Навіть якщо не непокоять симптоми хвороби, для судин, серця, нирок і організму в цілому — це величезне навантаження, яке може привести до серйозних ускладнень.

Джерело: Бережи себе