Эксперты популярного онлайн-ресурса Береги себя рассказали о том, может ли высокое кровяное давление в отдельных случаях считаться нормой.

– “Для меня высокое давление — это норма, Я хорошо себя чувствую”. Как часто приходилось такое слышать от знакомых или родных? — спрашивают медики.

И сразу же расставляют все точки над “і”: так называемое “рабочее давление” — это миф, распространенный среди людей пожилого возраста. И миф очень опасный.

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По словам экспертов, показателями нормального давления являются: систолическое (верхнее) давление в пределах 120 и диастолическое (нижнее) давление в пределах 80 мм рт. ст.

Отмечается, что повышение давления свыше нормы может произойти по разным причинам, чаще в силу сочетания различных факторов риска: от сильного стресса до систематического неправильного питания.

— Но это никогда не является нормой. Как не является нормой и употребление лекарств от давления только в кризисных состояниях и распространенная традиция “прокапаться” дважды в год для профилактики, — настаивают специалисты.

И разъясняют, что в медицинской терминологии это состояние называют артериальной гипертензией. По данным Центра общественного здоровья, до 40% больных не подозревают у себя недуг, поскольку часто эта болезнь имеет бессимптомное течение.

Важно! Если у вас повышается давление, и это постоянно повторяется, следует немедленно обратиться к врачу. Даже если не беспокоят симптомы болезни, для сосудов, сердца, почек и организма в целом — это огромная нагрузка, которая может привести к серьезным осложнениям.

Источник: Береги себя