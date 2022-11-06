Как бы мы ни старались беречь покой во время воздушных тревог, когда воют сирены, и когда спускаемся в укрытие, все равно ощущаем стресс, что в свою очередь влияет на весь организм.

— В последние дни увеличилось количество звонков от моих пациентов с просьбой посоветовать препараты для регулирования давления, ускоренного пульса, головных болей, а у некоторых даже был гипертонический криз, — написал кардиолог Кардиоцентра для взрослых ЦДКК Георгий Маньковский.

Он дал советы по действиям при острых ситуациях и гипертоническом кризе, а также список препаратов, которые нужно иметь в своей аптечке для облегчения своего состояния.

— Но пожалуйста, перед покупкой или принятием того или иного лекарства проконсультируйтесь со своим семейным или лечащим врачом, поскольку у каждого пациента индивидуальная ситуация с состоянием здоровья, — напомнил врач.

Советы кардиолога

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При острых состояниях гипертонического криза более действенна комбинированная терапия. То есть два-три препарата в минимальных дозах действуют гораздо более эффективно, чем использование одного препарата в максимальной дозе.

Сбивать давление препаратами скорой помощи, когда показатели выше, чем 160\100. При более низких показателях — только, если у вас плохое самочувствие.

Препараты, которые быстро помогают при гипертоническом кризе:

при нормальном пульсе (ниже 90 ударов/мин) Фармадипин (под язык):

при АД 160-180 – 3 капли

при АД 180-200 – 4 капли

при АД выше 200-5 капель, не проглатывая, держать под языком.

или как альтернатива – каптопресс (1 таблетка под язык).

при повышенном пульсе (например, АД 180/110 и пульсе 105) – наилучшим вариантом является Анаприлин (10 мг под язык).

Антигипертензивные препараты лучше комбинировать с успокаивающими: Барбовал (30 капель под язык) или гидазепам (по 0.02 г под язык).

Источник: Георгий Маньковский