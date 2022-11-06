Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Як знижувати тиск під час стресів, коли сирена змінюється вибухами, а вибухи – відключеннями світла

6 Листопада 2022, 19:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Молнупіравір, таблетки
Джерело: Depositphotos

Як би ми не намагалися берегти спокій під час повітряних тривог, коли виють сирени, та коли спускаємося в укриття, все одно відчуваємо стрес, що у свою чергу впливає на весь організм.

 – Останніми днями збільшилась кількість дзвінків від моїх пацієнтів з проханням порадити препарати для регулювання тиску, пришвидшеного пульсу, головних болей, а дехто навіть мав гіпертонічний криз, – написав кардіолог Кардіоцентру для дорослих ЦДКК Георгій Маньковський.
Він дав поради щодо дій при гострих ситуаціях і гіпертонічному кризі, а також список препаратів, які потрібно мати у своїй аптечці для полегшення свого стану.
 – Але будь ласка, перед покупкою чи прийняттям тих чи інших ліків проконсультуйтесь зі своїм сімейним або лікуючим лікарем, оскільки у кожного пацієнта індивідуальна ситуація зі станом здоров’я, -нагадав лікар.
Поради кардіолога
  • При гострих станах гіпертонічного кризу більш дієвою є комбінована терапія. Тобто два-три препарати в мінімальних дозах діють набагато ефективніше, ніж використання одного препарата в максимальній дозі.
  • Збивати тиск препаратами швидкої допомоги, коли показники є вищими, ніж 160\100. При нижчих показниках – лише якщо ви маєте погане самопочуття.
Читайте також:
Як знижувати тиск під час стресів, коли сирена змінюється вибухами, а вибухи – відключеннями світлаЯк знизити тиск, якщо немає ліків чи можливості відвідати лікаря через воєнні дії
Препарати, які швидко допомагають при гіпертонічному кризі:
  • при нормальному пульсі (нижче 90 ударів/хв) Фармадипін (під язик):
  •  при АТ 160-180 – 3 краплі
  •  при АТ 180-200 – 4 краплі
  •  при АТ вище 200- 5 крапель, не ковтаючи, тримати під язиком.
  •  або як альтернатива – Каптопрес (1 таблетка під язик).
  • при підвищеному пульсі (наприклад, АТ 180/110 і пульсі 105) – найкращим варіантом є Анаприлін (10 мг під язик).
  • антигіпертензивні препарати краще комбінувати із заспокійливими: Барбовал (30 крапель під язик) або Гідазепам (по 0.02 г під язик).

Джерело: Георгій Маньковський

Зараз дивляться

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь