Як би ми не намагалися берегти спокій під час повітряних тривог, коли виють сирени, та коли спускаємося в укриття, все одно відчуваємо стрес, що у свою чергу впливає на весь організм.
– Останніми днями збільшилась кількість дзвінків від моїх пацієнтів з проханням порадити препарати для регулювання тиску, пришвидшеного пульсу, головних болей, а дехто навіть мав гіпертонічний криз, – написав кардіолог Кардіоцентру для дорослих ЦДКК Георгій Маньковський.
Він дав поради щодо дій при гострих ситуаціях і гіпертонічному кризі, а також список препаратів, які потрібно мати у своїй аптечці для полегшення свого стану.
– Але будь ласка, перед покупкою чи прийняттям тих чи інших ліків проконсультуйтесь зі своїм сімейним або лікуючим лікарем, оскільки у кожного пацієнта індивідуальна ситуація зі станом здоров’я, -нагадав лікар.
Поради кардіолога
- При гострих станах гіпертонічного кризу більш дієвою є комбінована терапія. Тобто два-три препарати в мінімальних дозах діють набагато ефективніше, ніж використання одного препарата в максимальній дозі.
- Збивати тиск препаратами швидкої допомоги, коли показники є вищими, ніж 160\100. При нижчих показниках – лише якщо ви маєте погане самопочуття.
Препарати, які швидко допомагають при гіпертонічному кризі:
- при нормальному пульсі (нижче 90 ударів/хв) Фармадипін (під язик):
- при АТ 160-180 – 3 краплі
- при АТ 180-200 – 4 краплі
- при АТ вище 200- 5 крапель, не ковтаючи, тримати під язиком.
- або як альтернатива – Каптопрес (1 таблетка під язик).
- при підвищеному пульсі (наприклад, АТ 180/110 і пульсі 105) – найкращим варіантом є Анаприлін (10 мг під язик).
- антигіпертензивні препарати краще комбінувати із заспокійливими: Барбовал (30 крапель під язик) або Гідазепам (по 0.02 г під язик).
Джерело: Георгій Маньковський
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