Как лечить вздутие живота

Вздутие живота — неприятное состояние, когда живот болит, становится напряженным и распухшим. Обычно неприятные ощущения в животе появляются после праздничных застолий, которые сопровождаются большим количеством еды и алкоголя.

Часто такое состояние является безопасным и легко корректируется питанием или лечится специальными препаратами, которые уменьшают вздутие и придают ощущение легкости.

Факты ICTV узнавали, что такое вздутие живота, почему возникают неприятные ощущения и почему не стоит самостоятельно лечить вздутие.

Что такое вздутие живота: симптомы и причины появления

Вздутие живота — чрезмерное накопление газов в кишечнике, которое создает большой дискомфорт, может вызвать болевые ощущения и влияет на нашу повседневную деятельность.

Врач-гастроэнтеролог Илона Булич отмечает, что в норме у человека в органах пищеварения содержится около 900 см³ газов, которые образуются в результате деятельности микрофлоры кишечника.

— Когда происходит повышенное накопление газов в кишечнике, что в медицине называют метеоризмом, это ощущается человеком как распирание, напряжение, тяжесть в животе, — говорит врач.

Метеоризм может сопровождаться схваткообразной болью в животе, которая уменьшается или исчезает после отхождения газов, а также непреднамеренным выделением газов из кишки.

По словам Илоны Булич, существует две группы причин вздутия. Первая — при отсутствии патологических процессов в организме человека при употреблении пищи, усиливающей газообразование (например, капуста, бобовые, яблоки, сильногазированные напитки) или вызывающей бродильные процессы (черный хлеб, квас, пиво).

А также при патологических состояниях:

синдром раздраженного кишечника;

психосоматические расстройства;

дисбиоз кишечника;

лактазная недостаточность;

непереносимость фруктозы;

воспалительные заболевания органов пищеварения;

онкопатология кишечника;

недостаточность выделения ферментов поджелудочной железой;

запоры при нарушении моторики прямой кишки;

дискоординация работы мышц передней брюшной стенки и диафрагмы;

синдром чрезмерного бактериального роста;

гормональные изменения у женщин.

Как лечить вздутие живота

Стоит проследить, какие именно продукты вызывают у вас неприятные ощущения в животе, и минимизировать их употребление.

— Если после самостоятельной коррекции питания жалобы на вздутие остаются, не стоит откладывать консультацию врача-гастроэнтеролога в долгий ящик, — советует Булич.

Только квалифицированный гастроэнтеролог сможет правильно установить причину возникновения вздутия и назначить эффективное лечение расстройств органов пищеварения на основе принципов доказательной медицины.

Врач советует людям, страдающим вздутием живота, начать вести дневник питания. Ведение дневника питания в течение нескольких недель позволяет выявить индивидуальные пищевые триггеры, вызывающие вздутие живота у конкретного человека.

— Затем гастроэнтеролог может проанализировать этот дневник и предоставить правильные действенные рекомендации по коррекции питания, — добавляет врач.

Почему не стоит самостоятельно лечить вздутие живота

Илона Булич отмечает, что самостоятельное исключение определенных продуктов из рациона ведет к несбалансированности питания и дефициту нутриентов.

— Как результат, состояние человека только ухудшится из-за дефицита макро- и микронутриентов, витаминов и минералов, соответственно, это может вызвать развитие болезней, — говорит врач.

Также гастроэнтеролог предостерегает людей от самолечения, ведь прием лекарственных препаратов без назначения врача может незначительно облегчить состояние, но не повлиять на действительную причину возникновения вздутия.

Таким образом, будет потеряно драгоценное время, когда болезнь может начать прогрессировать, хотя можно было бы ее вылечить на начальных стадиях.

— Также хотела предостеречь от самолечения, когда люди принимают несколько препаратов одновременно без назначения врача и не понимают, что определенные лекарства могут быть несовместимыми при одновременном приеме, что ведет к развитию побочных действий препаратов и даже к медикаментозным поражениям печени и других органов, — говорит гастроэнтеролог.

Такие же последствия могут быть при употреблении БАДов и отваров трав, качество которых не сертифицировано, поэтому в определенных случаях они могут быть опасными для здоровья человека.

Именно поэтому лекарственные препараты от вздутия могут прописываться только после визита к специалисту, в той дозировке, которую он порекомендовал. Нельзя экспериментировать и применять их самостоятельно.

Какие таблетки от вздутия живота можно найти на рынке

Жалуясь на подобные проблемы со здоровьем, человек может пойти в аптеку и купить ряд препаратов на основе симетикона. Он уменьшает вздутие живота и дискомфорт. Препарат доступен в различных формах.

Препараты на основе симетикона действуют мягко, но эффективно. Однако, по словам врача, симетикон противопоказан при кишечной непроходимости и других обструктивных заболеваниях кишечника.

Врачи предупреждают: незначительное вздутие живота может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем, поэтому лечить его самостоятельно — опасно!

Вздутие живота требует консультации врача и лечения только под его наблюдением. Иначе это может грозить серьезными последствиями как для здоровья, так и для жизни.