Як лікувати здуття живота

Здуття живота – неприємний стан, коли живіт болить, стає напруженим та розпухлим. Зазвичай неприємні відчуття в животі з’являються після святкових застіль, які супроводжуються великою кількістю їжі та алкоголю.

Часто такий стан є безпечним та легко корегується харчуванням або лікується спеціальними препаратами, які зменшують здуття та надають відчуття легкості.

Факти ICTV дізнавалися, що таке здуття живота, чому виникають неприємні відчуття та чому не варто самостійно лікувати здуття.

Що таке здуття живота: симптоми та причини появи

Здуття живота – надмірне накопичення газів у кишківнику, яке створює неабиякий дискомфорт, може викликати больові відчуття та впливає на нашу повсякденну діяльність.

Лікар-гастроентеролог Ілона Буліч зазначає, що в нормі у людини в органах травлення міститься близько 900 см³ газів, які утворюються в результаті діяльності мікрофлори кишківника.

– Коли відбувається підвищене накопичення газів у кишківнику, що в медицині називають метеоризмом, це відчувається людиною як розпирання, напруга, важкість у животі, – каже лікар.

Метеоризм може супроводжуватись переймоподібним болем у животі, який зменшується або зникає після відходження газів, а також ненавмисним виділенням газів з кишки.

За словами Ілони Буліч, існує дві групи причин здуття. Перша – при відсутності патологічних процесів в організмі людини при вживанні їжі, що підсилює газоутворення (наприклад, капуста, бобові, яблука, сильногазовані напої) або викликає бродильні процеси (чорний хліб, квас, пиво).

А також при патологічних станах:

синдром подразненого кишківника;

психосоматичні розлади;

дисбіоз кишківника;

лактазна недостатність;

непереносимість фруктози;

запальні захворювання органів травлення;

онкопатологія кишківника;

недостатність виділення ферментів підшлунковою залозою;

закрепи при порушенні моторики прямої кишки;

дискоординація роботи м’язів передньої брюшної стінки та діафрагми;

синдром надмірного бактеріального росту;

гормональні зміни у жінок.

Як лікувати здуття живота

Варто прослідкувати, які саме продукти викликають у вас неприємні відчуття у животі, та мінімізувати їх вживання.

– Якщо після самостійної корекції харчування скарги на здуття залишаються, не варто відкладати консультацію лікаря-гастроентеролога в довгу шафу, – радить Буліч.

Лише кваліфікований гастроентеролог зможе правильно встановити причину виникнення здуття та призначити ефективне лікування розладів органів травлення на основі принципів доказової медицини.

Лікар радить людям, які страждають від здуття, почати вести щоденник харчування. Ведення харчового щоденника протягом кількох тижнів дозволяє виявити індивідуальні харчові тригери, які викликають здуття у конкретної людини.

– Потім гастроентеролог може проаналізувати цей щоденник і надати правильні дієві рекомендації щодо корекції харчування, – додає лікар.

Чому не варто самостійно лікувати здуття живота

Ілона Буліч зазначає, що самостійне виключення певних продуктів з раціону веде до незбалансованості харчування та дефіциту нутрієнтів.

– Як результат, стан людини лише погіршиться через дефіцит макро- та мікронутрієнтів, вітамінів та мінералів, відповідно, це може викликати розвиток хвороб, – каже лікар.

Також гастроентеролог застерігає людей від самолікування, адже прийом лікарських препаратів без призначення лікаря може незначно полегшити стан, але не вплинути на дійсну причину виникнення здуття.

Таким чином, буде втрачено дорогоцінний час, коли хвороба може почати прогресувати, хоча можна було б її вилікувати на початкових стадіях.

– Також хотіла застерегти від самолікування, коли люди приймають кілька препаратів одночасно без призначення лікаря і не розуміють, що певні ліки можуть бути несумісними при одночасному прийомі, що веде до розвитку побічних дій препаратів і навіть до медикаментозних уражень печінки та інших органів, – каже гастроентеролог.

Такі ж наслідки можуть бути при вживанні БАДів та відварів трав, якість яких не сертифікована, тому в певних випадках вони можуть бути небезпечними для здоровʼя людини.

Саме тому лікарські препарати від здуття можуть прописуватися лише після візиту до фахівця, у тому дозуванні, яке він порекомендував. Не можна експериментувати та застосовувати їх самостійно.

Які таблетки від здуття живота можна знайти на ринку

Скаржачись на подібні проблеми зі здоров’ям, людина може піти до аптеки і придбати низку препаратів на основі симетикону. Він зменшує здуття та дискомфорт. Препарат доступний у різних формах.

Препарати на основі симетикону діють м’яко, але ефективно. Проте, за словами лікаря, симетикон протипоказаний при кишковій непрохідності та інших обструктивних захворюваннях кишківника.

Лікарі попереджають: незначне здуття живота може перерости в серйозні проблеми зі здоровʼя, тому лікувати його самостійно – небезпечно!

Здуття вимагає консультації лікаря та лікування лише під його наглядом. Інакше це може загрожувати серйозними наслідками як для здоров’я, так і для життя.