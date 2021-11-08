Если вас беспокоят пониженное давление, плохое самочувствие, то можно попробовать повысить давление с помощью меда.

— Мед нормализует давление: повышенное снижает, а пониженное повышает, – рассказала врач-терапевт Марина Ерина. – Однако эти рецепты не могут отменить визита к врачу. Поскольку пониженное давление может быть симптомом диабета или низкого уровня сахара в крови. Особенно, если сахар падает резко.

Поднять давление и тонус поможет такой рецепт. Возьмите пол чайной ложки корицы, размешайте в стакане горячей воды. Добавьте одну столовую ложку меда. Дайте настояться 30 минут. Выпейте настой маленькими глотками.

Если такой напиток вам не по вкусу, можно съесть сладкий бутерброд с корицей. Ломтик зернового хлеба намажьте медом и посыпьте корицей. Запить его можно крепким чаем без сахара.

Если будете каждое утро после контрастного душа пить чай с медом вприкуску (одну чайную ложку), то заряд бодрости получите на весь день.

Во время водных процедур можно сделать массаж ног. Начните снизу. Делая круговые движения мочалкой, поднимайтесь от лодыжки к основанию бедра.

Жить с низким давлением – удовольствие сомнительное. Постоянная усталость и недомогание портят жизнь. Поэтому постарайтесь изменить свой образ жизни и питание, а также проверьте работу печени, щитовидной железы, уровень сахара в крови.