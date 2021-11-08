Якщо вас турбують знижений тиск, погане самопочуття, можна спробувати підвищити тиск за допомогою меду.

– Мед нормалізує тиск: підвищений знижує, а знижений підвищує, – розповіла лікар-терапевт Марина Єріна. – Однак ці рецепти не можуть скасувати візиту до лікаря. Оскільки знижений тиск може бути симптомом діабету або низького рівня цукру в крові. Особливо, якщо цукор падає різко.

Підняти тиск та тонус допоможе такий рецепт. Візьміть пів чайної ложки кориці, розмішайте у склянці гарячої води. Додайте одну столову ложку меду. Дайте настоятися 30 хвилин. Випийте настій маленькими ковтками.

Якщо такий напій вам не до смаку, можна з’їсти солодкий бутерброд з корицею. Скибку зернового хліба намажте медом і посипте корицею. Запити його можна міцним чаєм без цукру.

Якщо щоранку після контрастного душу пити чай з медом вприкуску (одну чайну ложку), то заряд бадьорості отримаєте на весь день.

Під час водяних процедур можна зробити масаж ніг. Почніть знизу. Роблячи кругові рухи мочалкою, піднімайтеся від кісточки до основи стегна.

Жити з низьким тиском – сумнівне задоволення. Постійна втома і нездужання псують життя. Тому постарайтеся змінити свій спосіб життя та харчування, а також перевірте роботу печінки, щитовидної залози, рівень цукру в крові.