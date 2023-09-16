Боль в пятке – одна из часто встречающихся проблем стопы и голеностопного сустава. С ней могут столкнуться люди любого возраста, как мужчины, так и женщины.

Боль может ощущаться как под пяткой, так и позади нее. Не исключено, что все обойдется кратковременным дискомфортом, но может перерасти в серьезное состояние, нарушающее привычный ритм жизни и сулящее другие неприятности со здоровьем.

Боль в пятке может быть терпимой, а может и мучительной.

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Доктор Нага Вани, старший физиотерапевт больницы Каминени в Хайдарабаде называет симптомы, которые служат важными индикаторами, помогают правильно диагностировать причины боли и назначить адекватное лечение.

Боль в пятке может быть:

острой, колющей, особенно досаждающей утром или после отдыха;

может сопровождаться отеком, особенно при таких заболеваниях, как тендинит ахиллова сухожилия или бурсит;

затрудняющей движение стопы;

в случае инфекции или сильного воспаления пятка может покраснеть и стать теплой на ощупь.

Доктор Нага Вани подчеркивает, что боль в пятке возникает по разным причинам.

Наиболее распространенный виновник — подошвенный фасциит, когда подошвенная фасция, толстая полоска ткани от пятки до пальца, воспаляется или раздражается.

Ахиллов тендинит, еще один распространенный источник дискомфорта в пятке, возникает в результате воспаления ахиллова сухожилия, которое соединяет икроножные мышцы с пяточной костью.

Это состояние часто возникает из-за чрезмерного перенапряжения, резкого увеличения физической активности или напряжения икроножных мышц.

Кроме того, пяточная шпора, костный нарост под пяточной костью, может вызывать боль, когда раздражает окружающие ткани.

Бурсит, характеризующийся воспалением сумки между пяточной костью и ахилловым сухожилием или кожей, — еще одна причина появления болезненного ощущения.

Наконец, стрессовые переломы, крошечные трещины пяточной кости, возникающие в результате повторяющихся нагрузок или травм, чаще поражают спортсменов и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.

Чем лучше всего лечить боль в пятке?

Когда возникает боль в пятке, для ее облегчения можно что-то предпринять и самому.

Во-первых, дать ногам отдохнуть, избегая действий, которые усугубляют дискомфорт.

Во-вторых, приложить лед к пораженному участку. Приподнятие стопы тоже может принести облегчение.

Но доктор Вани подчеркивает, что только врач может назначить правильное лечение и определить причины состояния.

Возможно, понадобится физиотерапия, упражнения и растяжки для повышения гибкости и силы стоп и икр.

Возможно, будут нужны ортопедические устройства, которые обеспечивают поддержку свода стопы и амортизацию вашей обуви.

Для облегчения боли и уменьшения воспаления врач может посоветовать нестероидные противовоспалительные препараты.

В более тяжелых случаях — инъекции кортизона.

Физиотерапевт подчеркнул, что хирургическое вмешательство обычно применяется в качестве крайней меры, лишь когда консервативное лечение не дает результатов.

Источник: Health Shots