Біль у п’ятці – одна з найпоширеніших проблем стопи і гомілковостопного суглоба. З ним можуть зіткнутися люди будь-якого віку, як чоловіки, так і жінки.

Біль може відчуватися як під п’ятою, так і позаду неї. Не виключено, що все обійдеться короткочасним дискомфортом, але може перерости в серйозний стан, що порушує звичний ритм життя і обіцяє інші неприємності зі здоров’ям.

Біль у п’ятці може бути терпимим, а може й болісним.

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Доктор Нага Вані, старший фізіотерапевт лікарні Камінені в Хайдарабаді називає симптоми, які слугують важливими індикаторами, допомагають правильно діагностувати причини болю і призначити адекватне лікування.

Біль у п’ятці може бути:

гострим, колючим, особливо надокучливим вранці або після відпочинку;

може супроводжуватися набряком, особливо за таких захворювань, як тендиніт ахіллового сухожилля або бурсит;

ускладнювати рух стопи;

у разі інфекції або сильного запалення п’ятка може почервоніти і стати теплою на дотик.

Доктор Нага Вані підкреслює, що біль у п’ятці виникає з різних причин.

Найпоширеніший винуватець – підошовний фасциїт, коли підошовна фасція, товста смужка тканини від п’яти до пальця, запалюється або подразнюється.

Ахіллів тендиніт, ще одне поширене джерело дискомфорту в п’ятці, виникає внаслідок запалення ахіллового сухожилля, що з’єднує литкові м’язи з п’ятковою кісткою.

Цей стан часто виникає через надмірне перенапруження, різке збільшення фізичної активності або напруження литкових м’язів.

Крім того, п’яткова шпора, кістковий наріст під п’ятковою кісткою, може спричиняти біль, коли подразнює навколишні тканини.

Бурсит, що характеризується запаленням сумки між п’ятковою кісткою та ахілловим сухожиллям або шкірою, – ще одна причина появи хворобливого відчуття.

Нарешті, стресові переломи, крихітні тріщини п’яткової кістки, що виникають унаслідок повторюваних навантажень або травм, частіше вражають спортсменів і людей, які займаються важкою фізичною працею.

Чим найкраще лікувати біль у п’ятці?

Коли виникає біль у п’ятці, для його полегшення можна щось зробити й самому.

По-перше, дати ногам відпочити, уникаючи дій, які посилюють дискомфорт.

По-друге, прикласти лід до ураженої ділянки. Підняття стопи теж може принести полегшення.

Але доктор Вані підкреслює, що тільки лікар може призначити правильне лікування і визначити причини стану.

Можливо, знадобиться фізіотерапія, вправи і розтяжки для підвищення гнучкості та сили стоп і литок.

Можливо, будуть потрібні ортопедичні пристрої, які забезпечують підтримку склепіння стопи та амортизацію вашого взуття.

Для полегшення болю та зменшення запалення лікар може порадити нестероїдні протизапальні препарати.

У важчих випадках – ін’єкції кортизону.

Фізіотерапевт наголосив, що хірургічне втручання зазвичай застосовується як крайній захід, лише коли консервативне лікування не дає результатів.

Джерело: Health Shots