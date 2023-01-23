Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали, почему возникает варикозное расширение вен, как предупредить это заболевание и как его лечить.

— Тяжесть в ногах после долгого дня — состояние, знакомое каждому. Но иногда оно возникает слишком часто и быстро, даже когда человек недолго стоит на месте, — говорят специалисты.

И отмечают, что в таком случае следует обратить внимание на состояние сосудов на ногах и обратиться к врачу за советом. Это ведь может быть признаком развития варикоза.

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Варикозное расширение вен – это хроническое заболевание, при котором сосуды теряют свой тонус и форму, впоследствии становятся видимыми. Чаще это происходит на одной или обеих ногах.

Предпосылки развития варикоза:

генетическая предрасположенность;

малоподвижный образ жизни;

стоячая работа (например, парикмахеров, поваров );

повышенное артериальное давление;

избыточный вес, что создает дополнительную нагрузку.

Отмечается, что женщины имеют варикозное расширение вен чаще мужчин. Это связывают с гормональными изменениями в организме женщины перед менструацией, во время беременности и менопаузы.

Кроме того, женские гормоны способствуют ослаблению венозных стенок, а прием оральных контрацептивов может увеличить риски развития варикоза.

Какие могут быть последствия варикоза

Если не лечить варикоз, могут развиться серьезные осложнения, предупреждают медики. По их словам, к боли и тяжести в ногах присоединятся воспалительные процессы, язвы, отеки. Также расширенные вены являются удобным местом для образования тромбов, которые в дальнейшем могут представлять угрозу инфаркта.

Именно поэтому варикоз необходимо предотвращать, а при первых проявлениях лечить.

Как предотвращать развитие варикоза:

адекватная двигательная активность улучшает тонус мышц и не дает крови застаиваться;

если вы имеете склонность к развитию варикоза можете использовать специальные компрессионные чулки. Они предотвращают расширение вен, а отдых с поднятой выше уровня туловища пораженной конечностью способствует оттоку крови;

регулярно контролируйте АД и индекс массы тела;

изменение образа жизни, в частности отказ от стоячей работы, также могут уберечь от варикоза.

Есть и более радикальные способы исцеления. Долгое время стандартом было удаление пораженного сосуда хирургическим путем.

В последнее же время большую популярность приобретает лазерная или температурная абляция — метод, при котором сосуд не удаляют, а закрывают его просвет с помощью своеобразного запаивания. Этот способ имеет меньше возможных побочных эффектов, менее травматичен и отличается быстрым периодом заживления.

Получить консультацию по лечению варикозного расширения вен можно у семейного врача или узкого специалиста — флеболога.

Источник: Береги себя