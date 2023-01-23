Эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали, почему возникает варикозное расширение вен, как предупредить это заболевание и как его лечить.
— Тяжесть в ногах после долгого дня — состояние, знакомое каждому. Но иногда оно возникает слишком часто и быстро, даже когда человек недолго стоит на месте, — говорят специалисты.
И отмечают, что в таком случае следует обратить внимание на состояние сосудов на ногах и обратиться к врачу за советом. Это ведь может быть признаком развития варикоза.
Варикозное расширение вен – это хроническое заболевание, при котором сосуды теряют свой тонус и форму, впоследствии становятся видимыми. Чаще это происходит на одной или обеих ногах.
Предпосылки развития варикоза:
- генетическая предрасположенность;
- малоподвижный образ жизни;
- стоячая работа (например, парикмахеров, поваров);
- повышенное артериальное давление;
- избыточный вес, что создает дополнительную нагрузку.
Отмечается, что женщины имеют варикозное расширение вен чаще мужчин. Это связывают с гормональными изменениями в организме женщины перед менструацией, во время беременности и менопаузы.
Кроме того, женские гормоны способствуют ослаблению венозных стенок, а прием оральных контрацептивов может увеличить риски развития варикоза.
Какие могут быть последствия варикоза
Если не лечить варикоз, могут развиться серьезные осложнения, предупреждают медики. По их словам, к боли и тяжести в ногах присоединятся воспалительные процессы, язвы, отеки. Также расширенные вены являются удобным местом для образования тромбов, которые в дальнейшем могут представлять угрозу инфаркта.
Именно поэтому варикоз необходимо предотвращать, а при первых проявлениях лечить.
Как предотвращать развитие варикоза:
- адекватная двигательная активность улучшает тонус мышц и не дает крови застаиваться;
- если вы имеете склонность к развитию варикоза можете использовать специальные компрессионные чулки. Они предотвращают расширение вен, а отдых с поднятой выше уровня туловища пораженной конечностью способствует оттоку крови;
- регулярно контролируйте АД и индекс массы тела;
- изменение образа жизни, в частности отказ от стоячей работы, также могут уберечь от варикоза.
Есть и более радикальные способы исцеления. Долгое время стандартом было удаление пораженного сосуда хирургическим путем.
В последнее же время большую популярность приобретает лазерная или температурная абляция — метод, при котором сосуд не удаляют, а закрывают его просвет с помощью своеобразного запаивания. Этот способ имеет меньше возможных побочных эффектов, менее травматичен и отличается быстрым периодом заживления.
Получить консультацию по лечению варикозного расширения вен можно у семейного врача или узкого специалиста — флеболога.
Источник: Береги себя