Експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, чому виникає варикозне розширення вен, як попередити це захворювання і як його лікувати.

– Важкість у ногах після довгого дня — стан, знайомий кожному. Але іноді воно виникає занадто часто і швидко, навіть коли людина недовго стоїть на місці, – кажуть фахівці.

І зазначають, що в такому випадку слід звернути увагу на стан судин на ногах і звернутися до лікаря за порадою. Адже це може бути ознакою розвитку варикозу.

Зараз дивляться

Варикозне розширення вен – це хронічне захворювання, при якому судини втрачають свій тонус і форму, згодом стають видимими. Найчастіше це відбувається на одній або обох ногах.

Передумови розвитку варикозу:

генетична схильність;

малорухливий спосіб життя;

стояча робота (наприклад, перукарів, кухарів);

підвищений артеріальний тиск;

надмірна вага, що створює додаткове навантаження.

Зазначається, що жінки мають варикозне розширення вен частіше за чоловіків. Це пов’язують з гормональними змінами в організмі жінки перед менструацією, під час вагітності і менопаузи.

Крім того, жіночі гормони сприяють ослабленню венозних стінок, а прийом оральних контрацептивів може збільшити ризики розвитку варикозу.

Які можуть бути наслідки варикозу

Якщо не лікувати варикоз, можуть розвинутися серйозні ускладнення, попереджають медики. За їхніми словами, до болю і тяжкості в ногах приєднаються запальні процеси, виразки, набряки. Також розширені вени є зручним місцем для утворення тромбів, які в подальшому можуть становити загрозу інфаркту.

Саме тому варикоз необхідно запобігати, а при перших проявах лікувати.

Як запобігати розвитку варикозу:

адекватна рухова активність покращує тонус м’язів і не дає крові застоюватися;

якщо ви маєте схильність до розвитку варикозу можете використовувати спеціальні компресійні панчохи. Вони запобігають розширення вен, а відпочинок з піднятою вище рівня тулуба ураженої кінцівкою сприяє відтоку крові;

регулярно контролюйте АТ і індекс маси тіла;

зміна способу життя, зокрема відмова від стоячої роботи, також можуть уберегти від варикозу.

Є й більш радикальні способи зцілення. Довгий час стандартом було видалення ураженої судини хірургічним шляхом.

Останнім же час велику популярність набуває лазерна або температурна абляція – метод, при якому посудину не видаляють, а закривають її просвіт за допомогою своєрідного запаювання. Цей спосіб має менше можливих побічних ефектів, менш травматичний і відрізняється швидким періодом загоєння.

Отримати консультацію по лікуванню варикозного розширення вен можна у сімейного лікаря або вузького фахівця — флеболога.

Джерело: Бережи себе