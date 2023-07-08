Доктор Омар Абу-Бакр, венозный хирург-консультант в клинике Уайтли заметил, что далеко не все люди с тромбозом глубоких вен замечают тревожные симптомы, свидетельствующие, что откладывать визит к врачу уже нельзя.

А венозный тромбоз, предупреждает Абу-Бакр, очень опасен и представляет большую угрозу для жизни и здоровья человека.

Тромбы могут оторваться и через кровеносные пути попасть в другие органы, что смертельно опасно.

Заподозрить проблему можно по косвенным признакам, а потому врач рекомендует не игнорировать сигналы своего организма и, в случае появления неприятных симптомов или ощущений, немедленно обращаться к специалистам.

Первый сигнал о неблагополучии — отеки.

Они возникают в области лодыжек или стоп и являются одним из признаков тромбоза глубоких вен.

Конечно, отеки могут возникать также из-за большого количества выпитой жидкости или слишком соленой пищи, но если они появляются регулярно — это повод обратиться к врачу.

Второй сигнал — боль и спазмы.

Болезненные судороги обычно локализуются в икрах, а затем распространяются на остальную части ноги. Если боль сопровождается отеками — это верный признак того, что образовались тромбы и вам срочно нужна помощь.

Третий сигнал, который не стоит игнорировать, — ощущение, что часть ноги горячая. Обычно повышение температуры кожи наблюдается в пораженном участке вокруг места, где находится тромб.

Четвертый сигнал — изменение цвета кожи. На пораженном участке она может изменить свой обычный цвет, стать слишком бледной или, наоборот, красной или синюшной.

— Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, особенно если у вас есть факторы риска, важно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить осложнения, — говорит доктор Абу-Бакр.

Чтобы предотвратить образование тромбов, важно правильно питаться и быть физически активным.

Избегать длительного сидения или стояния (либо делать частые перерывы, чтобы размять ноги).

Не допускать обезвоживания, чтобы снизить риск сгущения крови

Использовать компрессионные чулки, чтобы улучшить кровоток в ногах.

Источник: Express