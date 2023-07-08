Доктор Омар Абу-Бакр, венозний хірург-консультант у клініці Вайтлі помітив, що далеко не всі люди з тромбозом глибоких вен помічають тривожні симптоми, які свідчать, що відкладати візит до лікаря вже не можна.

А венозний тромбоз, попереджає Абу-Бакр, дуже небезпечний і становить велику загрозу для життя і здоров’я людини.

Тромби можуть відірватися і через кровоносні шляхи потрапити в інші органи, що смертельно небезпечно.

Запідозрити проблему можна за непрямими ознаками, а тому лікар рекомендує не ігнорувати сигнали свого організму і, в разі появи неприємних симптомів або відчуттів, негайно звертатися до фахівців.

Перший сигнал про неблагополуччя – набряки.

Вони виникають у ділянці щиколоток або стоп і є однією з ознак тромбозу глибоких вен.

Звісно, набряки можуть виникати і через велику кількість випитої рідини або надто солоної їжі, але якщо вони з’являються регулярно – це привід звернутися до лікаря.

Другий сигнал – біль і спазми.

Хворобливі судоми зазвичай локалізуються в литках, а потім поширюються на решту частини ноги. Якщо біль супроводжується набряками – це вірна ознака того, що утворилися тромби і вам терміново потрібна допомога.

Третій сигнал, який не варто ігнорувати, – відчуття, що частина ноги гаряча. Зазвичай підвищення температури шкіри спостерігається в ураженій ділянці навколо місця, де знаходиться тромб.

Четвертий сигнал – зміна кольору шкіри. На ураженій ділянці вона може змінити свій звичайний колір, стати надто блідою або, навпаки, червоною чи синюшною.

– Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів, особливо якщо у вас є фактори ризику, важливо негайно звернутися за медичною допомогою, щоб запобігти ускладненням, – каже доктор Абу-Бакр.

Щоб запобігти утворенню тромбів, важливо правильно харчуватися і бути фізично активним.

Уникати тривалого сидіння чи стояння (або робити часті перерви, щоб розім’яти ноги).

Не допускати зневоднення, щоб знизити ризик згущення крові.

Використовуватьи компресійні панчохи, щоб поліпшити кровотік у ногах.

Джерело: Express