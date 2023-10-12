Многие люди считают, что артрит — это болезнь пожилых людей и неизбежная часть старения. Но ревматологи хорошо знают, что от нее страдают и малыши, и 20-летние молодые люди.

Предположение о том, что артрит беспокоит только пожилых людей, является одним из многих мифов, связанных с артритом.

Дебора Алсина, исполнительный директор благотворительной организации по поддержке больных артритом Versus Arthritis, утверждает, что каждый шестой человек в Великобритании страдает от боли, вызванной артритом.

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Это многих лишает способности работать, заботиться о семье, передвигаться и жить независимо.

— Артрит — общий термин, который относится к группе из более чем 100 различных типов воспалительных заболеваний суставов, поражающих опорно-двигательный аппарат, — уточняет Амара Эзеоньеджи, консультант-ревматолог из больницы Листера в Лондоне.

Существует пять разновидностей артрита: остеоартрит, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит и подагра. Все они поражают суставы, но причины их возникновения разные.

По словам доктора Эзеоньеджи, относительно всех разновидностей артрита есть мифы, которые часто повторяются.

— Важно развеять их, чтобы побудить тех, кто страдает от этого недуга, обращаться за медицинской помощью и что-то делать, — добавляет Эзеоньеджи.

Врачи Алсина и Эзеоньеджи назвали восемь самых распространенных мифов и объяснили их несостоятельность.

Миф 1: Артрит поражает только пожилых людей

Хотя артрит действительно чаще встречается у пожилых людей, он может поражать всех, включая детей и молодых людей. Это касается, к примеру, ревматоидного артрита, который является аутоиммунным заболеванием.

Миф 2: Это просто возрастная изношенность суставов

Доктор Алсина говорит, что это правда только в отношении остеоартрита. К 70 годам он действительно поражает половину из нас. Но не является неизбежной частью старения.

— Наши суставы состоят из сложной живой ткани, которую организм постоянно восстанавливает, — говорит она.

По словам врача, остеоартрит возникает, когда организм уже самостоятельно не в состоянии восстановить повреждения. Но до этого не стоит доводить.

Наши суставы становятся тем сильнее, чем больше мы их используем, утверждает ревматолог, поэтому поддержание физической активности и здорового веса может помочь держать остеоартрит под контролем.

Миф 3 — продолжение мифа 2: Физические упражнения ухудшают течение артрита

Людям с артритом действительно часто бывает трудно поддерживать регулярную физическую активность, но недостаток движения только усиливает такие симптомы, как скованность и боль.

Разумная нагрузка суставов увеличивает мышечную силу и улучшает кровоснабжение, и все это может облегчить симптомы и поможет дольше поддерживать суставы в хорошей форме.

Разным людям подойдут разные виды физической активности, но ревматолог называет плавание и езду на велосипеде — универсальными упражнениями, которые заставляют тело двигаться, не оказывая давления на болезненные суставы.

Миф 4: Холодная сырая погода провоцирует артрит

Хотя холодная и сырая погода иногда действительно ухудшает состояние суставов, пораженных артритом, сам артрит возникает определенно не из-за этого.

Миф 5: Артрит — это просто боль в суставах

Амара Эзеоньеджи с этим не согласна.

— К примеру, ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, которое может поражать не только суставы, но и различные органы и ткани, — отмечает она.

Миф 6: Артрит неизлечим

Хотя лекарств от артрита действительно не существует, но есть множество эффективных методов лечения этого заболевания, включая обезболивающие, физиотерапию, биологические препараты, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство.

Миф 7: Чудодейственные новейшие и народные методы помогают избавиться от артрита

К ним относят медные или магнитные браслеты, различные травяные примочки и отвары. Доктор Алсина говорит, что исследования ученых не нашли никаких доказательств, подтверждающих это.

Миф 8: Определенные продукты провоцируют артрит

Почему-то в немилость попали помидоры, которым приписывают провокационную роль в приступах артрита. Зато яблочный уксус называют чуть ли не панацеей.

— Роль продуктов — ни положительная, ни отрицательная — в развитии артрита не доказана никем, — говорит врач.

Впрочем, она считает, если какие-то продукты улучшают персонально ваше состояние или, наоборот, обостряют его, прислушайтесь к себе.

Рассказывая об артрите и развенчивая мифы об этой болезни, врачи-ревматологи хотят вдохновить людей на действия. Превозмогая боль.