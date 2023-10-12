Багато людей вважають, що артрит – це хвороба людей похилого віку і неминуча частина старіння. Але ревматологи добре знають, що від неї страждають і малюки, і 20-річні молоді люди.

Припущення про те, що артрит турбує тільки людей похилого віку, є одним із багатьох міфів, пов’язаних з артритом.

Дебора Алсіна, виконавчий директор благодійної організації з підтримки хворих на артрит Versus Arthritis, стверджує, що кожна шоста людина у Великій Британії страждає від болю, викликаного артритом.

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Це багатьох позбавляє здатності працювати, піклуватися про сім’ю, пересуватися і жити незалежно.

– Артрит – це загальний термін, який належить до групи з більш ніж 100 різних типів запальних захворювань суглобів, що вражають опорно-руховий апарат, – уточнює Амара Езеоньєджі, консультантка-ревматолог з лікарні Лістера в Лондоні.

Існує п’ять різновидів артриту: остеоартрит, ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит, анкілозивний спондиліт і подагра. Усі вони вражають суглоби, але причини їх виникнення різні.

За словами доктора Езеоньєджі, щодо всіх різновидів артриту є міфи, які часто повторюються.

– Важливо розвіяти їх, щоб спонукати тих, хто страждає від цієї недуги, звертатися по медичну допомогу і щось робити, – додає Езеоньєджі.

Лікарі Алсіна та Езеоньєджі назвали вісім найпоширеніших міфів та пояснили їхню недієвість.

Міф 1: Артрит вражає тільки літніх людей

Хоча артрит дійсно частіше трапляється у літніх людей, він може вражати всіх, включно з дітьми та молодими людьми. Наприклад, це стосується ревматоїдного артриту, який є аутоімунним захворюванням.

Міф 2: Це просто вікова зношеність суглобів

Доктор Алсіна каже, що це правда тільки щодо остеоартриту. До 70 років він дійсно вражає половину з нас. Але остеоартрит не є неминучою частиною старіння.

– Наші суглоби складаються зі складної живої тканини, яку наш організм постійно відновлює, – каже вона.

За словами лікарки, остеоартрит виникає, коли організм уже самотужки не в змозі відновити пошкодження. Але до цього не варто доводити.

Наші суглоби стають сильнішими, що більше ми їх використовуємо, стверджує ревматолог, тож підтримання фізичної активності та здорової ваги може допомогти тримати остеоартрит під контролем.

Міф 3 – продовження міфу 2: Фізичні вправи погіршують перебіг артриту

Людям з артритом справді часто буває важко підтримувати регулярну фізичну активність, але нестача руху лише посилює такі симптоми, як скутість і біль.

Розумне навантаження суглобів збільшує м’язову силу і покращує кровопостачання, і все це може полегшити симптоми і допоможе довше підтримувати суглоби в хорошій формі.

Різним людям підійдуть різні види фізичної активності, але ревматолог називає плавання і їзду на велосипеді – універсальними вправами, які змушують тіло рухатися, не чинячи тиску на хворі суглоби.

Міф 4: Холодна сира погода провокує артрит

Хоча холодна і сира погода іноді дійсно погіршує стан суглобів, уражених артритом, сам артрит виникає безумовно не через це.

Міф 5: Артрит – це просто біль у суглобах

Амара Езеоньєджі з цим не згодна.

– Приміром, ревматоїдний артрит – аутоімунне захворювання, яке може вражати не лише суглоби, а й різні органи та тканини, – зазначає вона.

Міф 6: Артрит невиліковний

Хоча ліків від артриту справді не існує, але є безліч ефективних методів лікування цього захворювання, включно зі знеболювальними, фізіотерапією, біологічними препаратами, а в деяких випадках – хірургічним втручанням.

Міф 7: Чудодійні новітні та народні методи допомагають позбутися артриту

До них відносять мідні або магнітні браслети, різні трав’яні примочки та відвари. Лікарка Алсіна каже, що дослідження вчених не знайшли жодних доказів, які б підтверджували це.

Міф 8: Певні продукти провокують артрит

Чомусь у немилість потрапили помідори, яким приписують провокаційну роль у нападах артриту. Зате яблучний оцет називають мало не панацеєю.

– Роль продуктів – ані позитивна, ані негативна – у розвитку артриту не доведена ніким, – каже лікарка.

Утім, вона вважає, якщо якісь продукти покращують персонально ваш стан або, навпаки, загострюють його, прислухайтеся до себе.

Розповідаючи про артрит і розвінчуючи міфи про цю хворобу, лікарі-ревматологи хочуть надихнути людей на дії. Пересилюючи біль.