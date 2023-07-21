Певно, багато кого “діставали” зауваження мами чи бабусі щодо звички клацати пальцями: ослабнуть зв’язки, заробиш артрит.
Мало хто тих порад слухається, але раптом правда, – клацання пальцями може з віком накликати артрит?
Доктор Ахілеш Ядава, директор з ортопедії та заміни суглобів у Max Hospital в Уттарапрадеші вважає, що в чомусь ці страхи представників старшого покоління небезпідставні.
Але треба розібратися.
Артрит – це запалення суглобів і зазвичай характеризується їхньою скутістю, обмеженням руху та болючістю.
Ця хвороба може трапитися в будь-якому віці, але частіше вражає літніх.
Деякі з найпоширеніших типів артриту – остеоартрит, ревматоїдний артрит і псоріатичний артрит.
– А тепер давайте повернемося до питання. Чи може звичка клацати пальцями підвищити ризик розвитку артриту? Ні, – стверджує доктор Ядава.
Ортопед роз’яснив, що звук клацання справді може створювати враження, що ви клацаєте суглобами фаланг пальців. До речі, не у всіх це виходить.
Насправді, це не так. Відбувається таке: суглоби у ваших пальцях містять синовіальну рідину, яка їх змащує.
– Під час природного руху суглобів утворюються бульбашки, і коли ви розтягуєте або клацаєте пальцями, бульбашки виділяють газ, – пояснює лікар.
Іншими словами, клацання на мить створює вакуумний ефект. Звідси і звук.
Клацання пальцями саме по собі не може викликати артрит.
Але, за твердженням доктора Ядава, надмірне (щоб голосніше), часте і тривале клацання пальцями може завдати серйозної шкоди – пошкодити ваші зв’язки і суглоби.
Подальші наслідки такої травми важко передбачити.
Джерело: Health Shots