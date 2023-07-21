Певно, багато кого “діставали” зауваження мами чи бабусі щодо звички клацати пальцями: ослабнуть зв’язки, заробиш артрит.

Мало хто тих порад слухається, але раптом правда, – клацання пальцями може з віком накликати артрит?

Доктор Ахілеш Ядава, директор з ортопедії та заміни суглобів у Max Hospital в Уттарапрадеші вважає, що в чомусь ці страхи представників старшого покоління небезпідставні.

Але треба розібратися.

Артрит – це запалення суглобів і зазвичай характеризується їхньою скутістю, обмеженням руху та болючістю.

Ця хвороба може трапитися в будь-якому віці, але частіше вражає літніх.

Деякі з найпоширеніших типів артриту – остеоартрит, ревматоїдний артрит і псоріатичний артрит.

– А тепер давайте повернемося до питання. Чи може звичка клацати пальцями підвищити ризик розвитку артриту? Ні, – стверджує доктор Ядава.

Ортопед роз’яснив, що звук клацання справді може створювати враження, що ви клацаєте суглобами фаланг пальців. До речі, не у всіх це виходить.

Насправді, це не так. Відбувається таке: суглоби у ваших пальцях містять синовіальну рідину, яка їх змащує.

– Під час природного руху суглобів утворюються бульбашки, і коли ви розтягуєте або клацаєте пальцями, бульбашки виділяють газ, – пояснює лікар.

Іншими словами, клацання на мить створює вакуумний ефект. Звідси і звук.

Клацання пальцями саме по собі не може викликати артрит.

Але, за твердженням доктора Ядава, надмірне (щоб голосніше), часте і тривале клацання пальцями може завдати серйозної шкоди – пошкодити ваші зв’язки і суглоби.

Подальші наслідки такої травми важко передбачити.

Джерело: Health Shots