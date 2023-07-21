Вероятно, многих “доставали” замечания мамы или бабушки относительно привычки щелкать пальцами: ослабнут связки, заработаешь артрит.

Мало кто тех советов слушается, но вдруг правда, — щелканье пальцами может с возрастом навлечь артрит?

Доктор Ахилеш Ядава, директор по ортопедии и замене суставов в Max Hospital в Уттарапрадеше, считает, что в чем-то эти страхи представителей старшего поколения не беспочвенны.

Но надо разобраться.

Артрит — это воспаление суставов и обычно характеризуется их скованностью, ограничением движения и болезненностью.

Эта хворь может приключиться в любом возрасте, но чаще поражает пожилых.

Некоторые из наиболее распространенных типов артрита — остеоартрит, ревматоидный артрит и псориатический артрит.

— А теперь давайте вернемся к вопросу. Может ли привычка щелкать пальцами повысить риск развития артрита? Нет, — утверждает доктор Ядава.

Ортопед разъяснил, что звук щелканья действительно может создавать впечатление, что вы щелкаете суставчиками фаланг пальцев. Кстати, не у всех это получается.

На самом деле, это не так. Происходит следующее: суставы в ваших пальцах содержат синовиальную жидкость, которая их смазывает.

— При естественном движении суставов образуются пузырьки, и когда вы растягиваете или щелкаете пальцами, пузырьки выделяют газ, — объясняет врач.

Другими словами, щелканье на мгновение создает вакуумный эффект. Отсюда и звук.

Щелканье пальцами само по себе не может вызвать артрит.

Но, по утверждению доктора Ядава, чрезмерное (чтоб погромче), частое и длительное щелканье пальцами может причинить серьезный вред — повредить ваши связки и суставы.

Дальнейшие последствия такой травмы трудно предсказать.

Источник: Health Shots