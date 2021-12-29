Коронавирусная инфекция вначале сопровождалась необычным симптомом – потерей обоняния. И многие сразу почувствовали, что оно означает для человека. Без него жизнь становится пресной и неполноценной.

О том, какую роль в формировании здоровья имеют ароматы, Фактам ICTV рассказала эксперт по аромамаслам Елена Воронцова.

— Запахи играют в жизни человека огромную роль, в том числе и в плане сохранения здоровья, — заметила эксперт. — Эфирные масла созданы самой природой, повторить такое в лаборатории невозможно.

Когда-то давно благовония стоили дороже золота и драгоценных камней. И применяли их не только для ароматизации помещений и вместо духов. Это были натуральные целебные средства, которыми лечили от различных заболеваний.

Что же изменилось с развитием фармацевтической промышленности? Да, появились искусственные отдушки и ароматы. Но для лечения и для профилактики болезней мы все равно выбираем натуральные средства.

Что же это такое — эфирное масло, и как его правильно выбрать?

Во-первых, эфирные масла на самом деле не являются маслами. Их так называют из-за маслянистой структуры.

В отличие от обычных растительных масел, эфирные, не оставляя жирных пятен, улетучиваются и наполняют воздух ароматом.

Эфирные масла получают из растительного сырья. Сотни химических элементов, содержащиеся в них так или иначе воздействуют на организм человека.

Одни — эфиры — успокаивают и восстанавливают психику, другие – альдегиды — уничтожают микробы. Кетоны стимулируют рост новых клеток. Фенолы снимают воспаление.

Качественное эфирное масло должно быть упаковано во флакон из темного стекла.

На упаковке должны быть указаны:

ботаническое название растения;

информация о натуральности — 100% pure essential oil (natural);

способ получения: холодный отжим или перегонка с паром.

Хорошее эфирное масло не может стоить дешево, потому что на него уходит много сырья, иногда экзотического.

Однако эфиры, которые мы видим в большом количестве на прилавках супермаркетов и аптек часто содержат синтетические отдушки, разбавлены или попросту являются подделкой.

Как работают аромамасла

При вдыхании аромата стимулируется обонятельный нерв, он передает сигнал в ту часть мозга, которая связана эмоциями, настроением и памятью. Теперь вы поняли, почему запахи вызывают у нас те или иные воспоминания?

Но не только обонятельный нерв воспринимает запахи. Вещества из эфиров проникают и через клетки кожи, всасываются в лимфу и растекаются с ней по организму. Вот так они и достигают органов, на которые направлено их действие, и исцеляют их.

Проведенное в 2017 году в Австрии исследование, подтвердило, что аромамасла обладают антимикробными, антиоксидантными, противовоспалительными, а также иммуномодулирующими свойствами.

Они способны помогать иммунной системе, не вызывая привыкания и побочных эффектов, в отличие от большинства лекарств и антибиотиков. Масла ускоряют восстановление тканей, заживление ран и ожогов, укрепляют кожный барьер.

— Постоянное успешное использование эфирных масел в моей жизни дает мне право поделиться с вами простыми, но действенными рецептами для скорой помощи до обращения к врачу, — Воронцова.

Как и когда применять аромамасла:

боль в горле легко снять полосканием, добавив в 100 мл теплой воды 1-2 капли эфирного масла чайного дерева;

легко снять полосканием, добавив в теплой воды эфирного масла чайного дерева; легкий ожог, в том числе солнечный, нужно обработать эфирным маслом лаванды, 2-3 капли;

головная боль часто легко уходит от перечной мяты – нанесите по капле на виски и подышите с ладоней;

часто легко уходит от перечной мяты – нанесите на виски и подышите с ладоней; потеря обоняния быстро восстанавливается с эфирным маслом базилика, им нужно просто дышать ежедневно, растерев каплю в ладонях и сложив их лодочкой;

быстро восстанавливается с эфирным маслом базилика, им нужно просто дышать ежедневно, растерев каплю в ладонях и сложив их лодочкой; зубную боль хорошо снимает эфирное масло гвоздики, но его нужно обязательно разбавлять базовым маслом, чтобы не сжечь слизистую, и наносить на десну над больным зубом;

хорошо снимает эфирное масло гвоздики, но его нужно обязательно разбавлять базовым маслом, чтобы не сжечь слизистую, и наносить на десну над больным зубом; приступы кашля облегчает эфирное масло эвкалипта, дышим с ладоней или распыляем в диффузоре (не в аромалампе!);

облегчает эфирное масло эвкалипта, дышим с ладоней или распыляем в диффузоре (не в аромалампе!); успокоить сердечный ритм поможет эфирное масло лимона

поможет эфирное масло лимона облегчить климактерический период у женщин способны эфирные масла шалфея, герани, лаванды, иланг-иланга, римской ромашки, и смеси этих масел;

у женщин способны эфирные масла шалфея, герани, лаванды, иланг-иланга, римской ромашки, и смеси этих масел; при бессонниц е помогает лаванда, дышите ею с ладоней перед сном и нанесите каплю на подушку;

е помогает лаванда, дышите ею с ладоней перед сном и нанесите каплю на подушку; школьникам и студентам на экзамене поможет запах розмарина, он улучшает память и помогает сосредоточиться.

При использовании эфирных масел соблюдайте правила:

аромат должен нравиться;

перед использованием делайте тест на аллергию, нанеся масло на локтевой сгиб и подождав 8-12 часов;

увеличьте употребление воды на время использования эфирных масел.

У славян также были свои традиции использования ароматов. В специальных помещениях – сушильнях – сушили травы. И когда кто-то заболевал, его вели в сушильню дышать целебным воздухом.

Самыми популярными были ароматы хвои и полыни.