У многих женщин критические дни проходят болезненно, портится настроение, чувствуется усталость. Но они продолжают жить по привычному распорядку дня. Правильно ли это правильно? Что нельзя делать во время месячных Фактам ICTV рассказала Татьяна Постоловская, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая акушерско-гинекологическим отделением ПМП Центр В.

— Первые дни менструации — это как бы отдых для всего женского организма. Поэтому воздержитесь от тренировок в спортзале, не поднимайте тяжелые спортивные снаряды и тяжелые сумки с продуктами. И откажитесь от генеральной уборки в эти дни, — советует врач.

Если же женщина профессиональная спортсменка и отказаться от тренировок не может, то врач советует сообщить тренеру о своем состоянии и снизить интенсивность нагрузок.

Также месячные влияют и на косметические процедуры.

— При менструации стоит отказаться от глубоких химических пилингов кожи лица, так как за счет гормонального дисбаланса может проявиться сильная реакция, — советует Татьяна Постоловская.

Не рекомендуются также при менструации процедуры лифтинга и подтяжка кожи нитями.

При месячных не проводятся плановые операции, не удаляются зубы.

Даже анализ крови и мочи во время менструации может показать искаженные результаты.

Не стоит посещать сауну или бассейн.

— Воздействие тепловых процедур во время критических дней может усилить приток крови к зоне малого таза, что спровоцирует кровотечение, а это следствие серьезного недомогания или головокружения, — говорит Татьяна Постоловская.

Сексуальные отношения во время менструации рекомендуется отложить. Если это невозможно, то у партнеров обязательно должен быть презерватив.

Конечно, каждая женщина индивидуально переносит месячные — и каждая в эти дни должна прислушиваться к своему телу.