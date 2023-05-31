У багатьох жінок критичні дні минають болісно, псується настрій, відчувається втома. Та вони продовжують жити за звичним розпорядком дня. Чи правильно це? Що не можна робити під час місячних Фактам ICTV розповіла Тетяна Постоловська, акушерка-гінеколог, кандидатка медичних наук, завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення ПМП Центр В.

– Перші дні менструації – це ніби відпочинок для усього жіночого організму. Тому утримайтеся від тренувань у спортзалі, не піднімайте важкі спортивні снаряди та важкі сумки з продуктами. І відмовтеся від генерального прибирання в ці дні, – радить лікарка.

Якщо ж жінка професійна спортсменка й відмовитися від тренувань не може, то лікарка радить повідомити тренеру про свій стан і знизити інтенсивність навантажень.

Також місячні впливають і на косметичні процедури.

– За менструації варто відмовитися від глибоких хімічних пілінгів шкіри обличчя, оскільки через гормональний дисбаланс може проявитися сильна реакція, – радить Тетяна Постоловська.

Не рекомендуються також під час менструації процедури ліфтингу і підтяжка шкіри нитками.

При місячних не проводяться планові операції, не видаляються зуби.

Навіть аналіз крові та сечі під час менструації може показати інші результати.

Не варто відвідувати сауну або басейн.

– Вплив теплових процедур під час критичних днів може підсилити приплив крові до зони малого таза, що спровокує кровотечу, а це наслідок серйозного нездужання або запаморочення, – каже Тетяна Постоловська.

Сексуальні відносини під час менструації рекомендується відкласти. Якщо це неможливо, то у партнерів обов’язково має бути презерватив.

Звичайно, кожна жінка індивідуально переносить місячні – і кожна в ці дні повинна дослухатися до свого тіла.