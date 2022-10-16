Головокружение – это ощущение, похожее на вращение, когда вы не двигаетесь, отсутствие равновесия, неустойчивость.
— Иногда эти симптомы временные, они приходят и уходят, — рассказал врач-невролог Виталий Осташко. — Если вы часто чувствуете головокружение и усталость, обратитесь к неврологу за диагнозом. Оставленные без внимания приступы головокружения и усталости, по меньшей мере, могут стать причиной падения. Это также увеличивает риск попасть в аварию во время вождения.
Возникает головокружение по разным причинам. Вот несколько основных:
Низкий уровень сахара в крови
Сахар, известный нам как глюкоза, дает организму энергию. Когда уровень сахара в крови падает, вы можете ощущать головокружение, дрожь, слабость.
Низкий уровень сахара (гипогликемии) в крови часто является побочным эффектом инсулина и других препаратов для лечения диабета. Эти препараты снижают уровень сахара в крови, но если неправильная доза, уровень сахара в крови может упасть слишком сильно.
Гипогликемия может возникнуть даже если у вас нет диабета. Это может произойти, если вы не ели долгое время или пьете алкоголь без закуски.
Другие симптомы низкого уровня сахара в крови:
- быстрое сердцебиение
- потоотделение
- дрожь
- чувство голода
- раздражительность
Повысить уровень сахара можно быстрым способом: выпить стакан фруктового сока или пососать леденец. После этого обязательно нужно съесть что-нибудь питательное.
Если у вас часто возникают симптомы гипогликемии, может потребоваться корректировка препаратами от диабета. Или вы должны перейти на мелкое питание — часто, но маленькими порциями. Это поможет сохранить уровень сахара на одном уровне.
Гипотония
Когда кровяное давление снижается, могут появляться такие же симптомы — головокружение или легкость в голове, или и другие:
- тошнота
- жажда
- помутнение зрения
- быстрое и неглубокое дыхание
- бледная, липкая кожа
- проблемы с концентрацией внимания
Привести к снижению АД могут следующие состояния:
- проблемы с сердцем
- серьезная травма
- нехватка витаминовлекарственные средства
- обезвоживание.
Лечение этих состояний возвратит давление в норму. Другие способы повышения низкого кровяного давления:
- добавление соли к вашей диете
- пить больше воды, чтобы увеличить объем вашей крови
- ношение специальных чулок.
Анемия
Красные кровяные клетки переносят кислород во все ваши органы и ткани. При малокровии количество красных кровяных клеток уменьшается или эти клетки не работают так, как нужно. Следовательно, возникает дефицит кислорода в организме, а это вызывает головокружение или усталость.
Другие признаки анемии:
- нарушение дыхания
- головная боль
- слабость
- быстрое или неравномерное сердцебиение
- бледная кожа
- холодные руки или ноги
- грудная боль.
Причинами анемии являются кровотечение, нехватка питательных веществ и болезни костного мозга. Поэтому необходимо обследование гематолога в случае подозрения на анемию.
Головные боли вроде мигрени
Мигрень — интенсивная, пульсирующая головная боль, которая длится от нескольких часов до нескольких дней. Люди, у которых бывает мигрень, могут испытывать головокружение, даже если у них нет головной боли. Головокружение может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
Избегание триггеров мигрени: алкоголь, кофеин и молочные продукты, является одним из способов предотвратить эти головные боли. Можно принимать лекарства от мигрени, которые бывают двух форм:
- Превентивное лекарство, предотвращающее приступ.
- Абортивные лекарства, такие как обезболивающие и триптаны, снимающие мигрень после ее начала.
Лекарственные препараты
Некоторые лекарства могут вызывать головокружение и усталость как побочные эффекты. К ним относятся:
- антидепрессанты
- противосудорожные
- препараты для снижения АД, такие как ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и диуретики
- мышечные релаксанты
- снотворные.
Если вы принимаете какие-то и у вас есть головокружение или усталость, спросите своего врача, можете ли вы снизить дозу или перейти на другой препарат.
Атипичные сердечные ритмы
Головокружение может свидетельствовать о нарушении ритма сердца. Другие симптомы аритмии включают в себя:
- обморок
- неравномерное дыхание
- грудная боль
Если сердечная болезнь диагностирована и вы принимаете препараты, то старайтесь избегать таких веществ как кофеин, алкоголь. Они могут вынудить ваше сердце выйти из ритма.
Синдром хронической усталости
Синдром хронической усталости (СХУ) – это состояние, вызывающее усталость даже после того, как вы хорошо выспались. Симптомы СХВ включают головокружение и общую слабость. К ним могут приобщаться еще и следующие:
- проблемы со сном
- проблемы запоминания и концентрации внимания
- боли в мышцах или суставах
- головная боль
- аллергии и чувствительности к пище, лекарствам или другим веществам
Лечение СХВ должно основываться на индивидуальном подходе.
Вестибулярный неврит
Простуда, ОРВИ или грипп может вызвать воспаление вестибулярного нерва во внутреннем ухе. Этот нерв посылает сенсорные импульсы в мозг, чтобы удерживать вас в вертикальном и сбалансированном состоянии. Отек вестибулярного нерва может вызвать головокружение. Другие симптомы вестибулярного неврита включают следующее:
- тошнота и рвота
- проблемы с концентрацией внимания
- помутнение зрения
Обычно причиной вестибулярного неврита является вирусная инфекция. Антибиотики не помогут.
Обезвоживание
Обезвоживание – это когда в теле недостаточно жидкости. Обезвоживание может наступить не только в пустыне. Можно обезвоживаться, если не пить достаточно воды. Это особенно актуально, во время жары или тренировок.
Симптомы обезвоживания включают в себя:
- головокружение
- усталость
- мало мочи
- запутанность
Для лечения дегидратации пейте жидкость, такую как вода или соки и т.п. При сильном обезвоживании, возможно, придется обратиться в больницу.
Обратитесь к врачу
Если у вас периодически возникают все перечисленные симптомы и синдромы, лучше обратиться к врачу, чтобы выявить причину и приступить к адекватному лечению.
Источник: Виталий Осташко