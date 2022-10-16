Головокружение – это ощущение, похожее на вращение, когда вы не двигаетесь, отсутствие равновесия, неустойчивость.

— Иногда эти симптомы временные, они приходят и уходят, — рассказал врач-невролог Виталий Осташко. — Если вы часто чувствуете головокружение и усталость, обратитесь к неврологу за диагнозом. Оставленные без внимания приступы головокружения и усталости, по меньшей мере, могут стать причиной падения. Это также увеличивает риск попасть в аварию во время вождения.

Возникает головокружение по разным причинам. Вот несколько основных:

Низкий уровень сахара в крови

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Сахар, известный нам как глюкоза, дает организму энергию. Когда уровень сахара в крови падает, вы можете ощущать головокружение, дрожь, слабость.

Низкий уровень сахара (гипогликемии) в крови часто является побочным эффектом инсулина и других препаратов для лечения диабета. Эти препараты снижают уровень сахара в крови, но если неправильная доза, уровень сахара в крови может упасть слишком сильно.

Гипогликемия может возникнуть даже если у вас нет диабета. Это может произойти, если вы не ели долгое время или пьете алкоголь без закуски.

Другие симптомы низкого уровня сахара в крови:

быстрое сердцебиение

потоотделение

дрожь

чувство голода

раздражительность

Повысить уровень сахара можно быстрым способом: выпить стакан фруктового сока или пососать леденец. После этого обязательно нужно съесть что-нибудь питательное.

Если у вас часто возникают симптомы гипогликемии, может потребоваться корректировка препаратами от диабета. Или вы должны перейти на мелкое питание — часто, но маленькими порциями. Это поможет сохранить уровень сахара на одном уровне.

Гипотония

Когда кровяное давление снижается, могут появляться такие же симптомы — головокружение или легкость в голове, или и другие:

тошнота

жажда

помутнение зрения

быстрое и неглубокое дыхание

бледная, липкая кожа

проблемы с концентрацией внимания

Привести к снижению АД могут следующие состояния:

проблемы с сердцем

серьезная травма

нехватка витаминовлекарственные средства

обезвоживание.

Лечение этих состояний возвратит давление в норму. Другие способы повышения низкого кровяного давления:

добавление соли к вашей диете

пить больше воды, чтобы увеличить объем вашей крови

ношение специальных чулок.

Анемия

Красные кровяные клетки переносят кислород во все ваши органы и ткани. При малокровии количество красных кровяных клеток уменьшается или эти клетки не работают так, как нужно. Следовательно, возникает дефицит кислорода в организме, а это вызывает головокружение или усталость.

Другие признаки анемии:

нарушение дыхания

головная боль

слабость

быстрое или неравномерное сердцебиение

бледная кожа

холодные руки или ноги

грудная боль.

Причинами анемии являются кровотечение, нехватка питательных веществ и болезни костного мозга. Поэтому необходимо обследование гематолога в случае подозрения на анемию.

Головные боли вроде мигрени

Мигрень — интенсивная, пульсирующая головная боль, которая длится от нескольких часов до нескольких дней. Люди, у которых бывает мигрень, могут испытывать головокружение, даже если у них нет головной боли. Головокружение может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Избегание триггеров мигрени: алкоголь, кофеин и молочные продукты, является одним из способов предотвратить эти головные боли. Можно принимать лекарства от мигрени, которые бывают двух форм:

Превентивное лекарство, предотвращающее приступ.

Абортивные лекарства, такие как обезболивающие и триптаны, снимающие мигрень после ее начала.

Лекарственные препараты

Некоторые лекарства могут вызывать головокружение и усталость как побочные эффекты. К ним относятся:

антидепрессанты

противосудорожные

препараты для снижения АД, такие как ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и диуретики

мышечные релаксанты

снотворные.

Если вы принимаете какие-то и у вас есть головокружение или усталость, спросите своего врача, можете ли вы снизить дозу или перейти на другой препарат.

Атипичные сердечные ритмы

Головокружение может свидетельствовать о нарушении ритма сердца. Другие симптомы аритмии включают в себя:

обморок

неравномерное дыхание

грудная боль

Если сердечная болезнь диагностирована и вы принимаете препараты, то старайтесь избегать таких веществ как кофеин, алкоголь. Они могут вынудить ваше сердце выйти из ритма.

Синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) – это состояние, вызывающее усталость даже после того, как вы хорошо выспались. Симптомы СХВ включают головокружение и общую слабость. К ним могут приобщаться еще и следующие:

проблемы со сном

проблемы запоминания и концентрации внимания

боли в мышцах или суставах

головная боль

аллергии и чувствительности к пище, лекарствам или другим веществам

Лечение СХВ должно основываться на индивидуальном подходе.

Вестибулярный неврит

Простуда, ОРВИ или грипп может вызвать воспаление вестибулярного нерва во внутреннем ухе. Этот нерв посылает сенсорные импульсы в мозг, чтобы удерживать вас в вертикальном и сбалансированном состоянии. Отек вестибулярного нерва может вызвать головокружение. Другие симптомы вестибулярного неврита включают следующее:

тошнота и рвота

проблемы с концентрацией внимания

помутнение зрения

Обычно причиной вестибулярного неврита является вирусная инфекция. Антибиотики не помогут.

Обезвоживание

Обезвоживание – это когда в теле недостаточно жидкости. Обезвоживание может наступить не только в пустыне. Можно обезвоживаться, если не пить достаточно воды. Это особенно актуально, во время жары или тренировок.

Симптомы обезвоживания включают в себя:

головокружение

усталость

мало мочи

запутанность

Для лечения дегидратации пейте жидкость, такую ​​как вода или соки и т.п. При сильном обезвоживании, возможно, придется обратиться в больницу.

Обратитесь к врачу

Если у вас периодически возникают все перечисленные симптомы и синдромы, лучше обратиться к врачу, чтобы выявить причину и приступить к адекватному лечению.

Источник: Виталий Осташко