Запаморочення – це відчуття, схоже на обертання, коли ви не рухаєтеся, відсутність рівноваги, нестійкість.

– Іноді ці симптоми є тимчасовими, вони приходять, та йдуть геть, – розказав лікар-невролог Віталій Осташко. – Якщо ви часто відчуваєте запаморочення та втому, зверніться до невролога за діагнозом. Залишені без уваги напади запаморочення та втоми щонайменше можуть стати причиною падіння. Це також збільшує ризик потрапити в аварію під час водіння.

Виникає запаморочення з різних причин. Ось декілька основних:

Низький рівень цукру в крові

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Цукор, відомий нам як глюкоза, дає організму енергію. Коли рівень цукру в крові падає, ви можете відчувати запаморочення, тремтіння, слабкість.

Низький рівень цукру (гіпогликемія) в крові часто є побічним ефектом інсуліну та інших препаратів для лікування діабету. Ці препарати знижують рівень цукру в крові, але якщо доза неправильна, рівень цукру в крові може впасти занадто сильно.

Гіпоглікемія може виникнути, навіть якщо у вас немає діабету. Це може статися, якщо ви не їли довгий час або, якщо п’єте алкоголь без закуски.

Інші симптоми низького рівня цукру в крові:

швидке серцебиття

потовиділення

тремтіння

відчуття голоду

дратівливість

Підвищити рівень цукру можна швидким способом: випити склянку фруктового соку або посмоктати льодяник. Після цього обов’язково потрібно з’їсти щось поживне.

Якщо у вас часто виникають симптоми гіпоглікемії, вам може знадобитися коригування препаратами від діабету. Або ви маєте перейти на дрібне харчування – часто, але маленькими порціями. Це допоможе зберегти рівень цукру на одному рівні.

Гіпотонія

Коли кров’яний тиск знижується, можуть з’являтися такі ж симптоми – запаморочення або легкість у голові, або й інші:

нудота

спрага

помутніння зору

швидке та неглибоке дихання

бліда, липка шкіра

проблеми з концентрацією уваги

Призвести до зниження артеріального тиску можуть такі стани:

проблеми з серцем

серйозна травма

нестача вітамінів

лікарські засоби

зневоднення

Лікування цих станів поверне тиск до норми. Інші способи підвищення низького кров’яного тиску:

додавання солі до вашої дієти

пити більше води, щоб збільшити обсяг вашої крові

носіння спеціальних панчох.

Анемія

Червоні кров’яні клітини переносять кисень у всі ваші органи та тканини. При недокрів’ї кількість червоних кров’яних клітин зменшується, або ці клітини не працюють так, як потрібно. Отже, виникає дефіцит кисню в організмі, а це викликає запаморочення чи втому.

Інші ознаки анемії:

порушення дихання

головний біль

слабкість

швидке чи нерівномірне серцебиття

бліда шкіра

холодні руки чи ноги

грудний біль

Причинами анемії є кровотеча, нестача поживних речовин та хвороби кісткового мозку. Тому потрібне обстеження гематолога у разі підозри на анемію.

Головний біль на кшталт мігрені

Мігрень — інтенсивний, пульсуючий головний біль, який триває від кількох годин до кількох днів. Люди, у яких буває мігрень, можуть відчувати запаморочення, навіть якщо вони не мають головного болю. Запаморочення може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Уникнення тригерів мігрені: алкоголь, кофеїн та молочні продукти, є одним із способів запобігти цим головним болям. Можна приймати ліки від мігрені, які бувають двох форм:

Превентивні ліки, які запобігають напад.

Абортивні ліки, такі як знеболювальні та триптани, що знімають мігрень після її початку.

Лікарські препарати

Деякі ліки можуть викликати запаморочення та втому як побічні ефекти. До них відносяться:

антидепресанти

протисудомні

препарати для зниження артеріального тиску, такі як інгібітори АПФ, бета-блокатори та діуретики

м’язові релаксанти

снодійні.

Якщо ви приймаєте якісь і маєте запаморочення або втому, запитайте свого лікаря, чи можете ви знизити дозу або перейти на інший препарат.

Атипові серцеві ритми

Запаморочення може свідчити про порушення ритму серця. Інші симптоми аритмії включають:

непритомність

нерівномірне дихання

грудний біль

Якщо серцева хвороба діагностована и ви приймаєте препарати, то намагайтеся уникати таких речовин як кофеїн, алкоголь. Вони можуть змусити ваше серце вийти з ритму.

Синдром хронічної втоми

Синдром хронічної втоми (СХВ) – це стан, який викликає втому навіть після того, як ви добре виспалися. Симптоми СХВ включають запаморочення та відчуття загальної слабкості. До них можуть долучатися ще й такі:

проблеми зі сном

проблеми запам’ятовування та концентрації уваги

болі у м’язах або суглобах

головний біль

алергії та чутливості до їжі, ліків чи інших речовин

Лікування СХВ має базуватися на індивідуальному підході.

Вестибулярний неврит

Застуда, ГРВІ або грип може викликати запалення вестибулярного нерва у внутрішньому вусі. Цей нерв посилає сенсорні імпульси у мозок, щоб тримати вас у вертикальному та збалансованому стані. Набряк вестибулярного нерва може викликати запаморочення. Інші симптоми вестибулярного неврит включають таке:

нудота та блювання

проблеми з концентрацією уваги

помутніння зору

Зазвичай причиною вестибулярного невриту є вірусна інфекція. Антибіотики не допоможуть.

Зневоднення

Зневоднення – це коли у тілі недостатньо рідини. Зневоднення може настати не тільки в пустелі. Можна зневоднюватись, якщо не пити достатньо води. Це особливо актуально, під час спеки або тренувань.

Симптоми зневоднення включають:

запаморочення

втома

мало сечі

заплутаність

Для лікування дегідратації пийте рідину, таку як вода або соки тощо. При сильному зневоднені, можливо, доведеться звернутися до лікарні.

Зверніться до лікаря

Якщо у вас періодично виникають всі перераховані симптоми і синдроми, краще звернутися до лікаря, щоб виявити причину і розпочати адекватне лікування.

Джерело: Виталий Осташко