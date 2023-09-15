Имбирь, масло фенхеля, масло мяты перечной и звездчатый анис — диетологи утверждают, что это лучшие природные добавки, которые нормализуют газообразование в кишечнике и помогают чувствовать себя комфортно после любого приема пищи.

Повышенное газообразование может вызвать сильную ​​боль в животе, вздутие, которое не позволяет надеть свои привычные джинсы, а сама мысль о возможном непроизвольном исходе газов где-нибудь в транспорте или в аудитории делает вашу жизнь невыносимой.

Но что вообще вызывает газы и вздутие живота?

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Это многогранная проблема, некоторые из распространенных причин – употребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием клетчатки, избыток газированных напитков или наличие медицинских проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом и пищеварением.

Диетолог Лорэн Менакер предлагает людям, страдающим от повышенного газообразования, но не желающих прибегать к фармпрепаратам, всегда иметь под рукой четыре природных средства, чтобы получить немедленное облегчение.

Имбирь

Имбирь — корень, порошок или таблетки — помогает облегчить боль в желудке, потенциально уменьшает газообразование и, соответственно, вздутие живота.

Масло семян фенхеля

Фенхель используется в различных кухнях из-за его специфического вкуса и сильного аромата, но известно, что в масляной форме он помогает облегчить боли в желудке и избавить от повышенного газообразования.

— Масло семян фенхеля подавляет активность бактерий пищеварительного тракта, которые создают неприятные газы, — поясняет Манакер.

Масло можно добавлять в воду или даже наносить местно на область желудка.

Масло мяты перечной

Подобно маслу семян фенхеля, масло перечной мяты расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта.

Ментол, активные соединения мятного масла, оказывают успокаивающее действие на гладкую мускулатуру кишечника, это уменьшает спазмы и сокращения, которые способствуют накоплению газов и вздутию живота.

Пару капель этого масла можно добавлять в воду или чай. Можно даже нанести его непосредственно на область желудка, чтобы получить эффект миорелаксации.

Звездчатый анис

Звездчатый анис — еще один вариант для тех, кто ищет добавки для мгновенного облегчения газов. Эфирное масло аниса обладает сильным ветрогонным свойством. Несколько капель, добавленных в воду или чай, незамедлительно покажут результат.

Доктор Менакер отдельно выделила как эффективную добавку для облегчения газообразования пищеварительные ферменты, представляющие собой белки, вырабатываемые вашим организмом для расщепления пищи. Иногда организм не вырабатывать достаточного количества ферментов, поэтому их прием в виде таблеток может помочь облегчить спазмы и уменьшить газообразование.

— Для некоторых пищеварительные ферменты — это то, что обязательно нужно организму для уменьшения метеоризма, — говорит Манакер.

По ее словам, люди с воспалительными заболеваниями кишечника, принимавшие пищеварительные ферменты наряду с другими препаратами, почувствовали уменьшение метеоризма после четырех недель лечения.

Источник: Eat this, not that