Імбир, олія фенхеля, олія м’яти перцевої та зірчастий аніс – дієтологи стверджують, що це найкращі природні добавки, які нормалізують газоутворення в кишківнику та допомагають почуватися комфортно після будь-якого прийому їжі.

Підвищене газоутворення може спричинити сильний біль у животі, здуття, що не дає змоги одягнути свої звичні джинси, а сама думка про можливе мимовільне вивільнення газів десь у транспорті або в аудиторії робить ваше життя нестерпним.

Але що взагалі спричиняє гази та здуття живота?

Зараз дивляться

Це багатогранна проблема, деякі з найпоширеніших причин – вживання надто великої кількості продуктів з високим вмістом клітковини, надмір газованих напоїв або наявність медичних проблем, пов’язаних зі шлунково-кишковим трактом і травленням.

Дієтологиня Лорен Менакер пропонує людям, які страждають від підвищеного газоутворення і не хочуть вдаватися до лікарських препаратів, завжди мати під рукою чотири природні засоби, щоб отримати негайне полегшення.

Імбир

Імбир – корінь, порошок або пігулки – допомагає полегшити біль у шлунку та потенційно зменшує газоутворення і, відповідно, здуття живота.

Олія насіння фенхеля

Фенхель широко використовується в різних кухнях через його специфічний смак і сильний аромат, але відомо, що в олійній формі він допомагає полегшити болі в шлунку і позбутися підвищеного газоутворення.

– Олія насіння фенхеля пригнічує активність бактерій травного тракту, які створюють неприємні гази, – пояснює Менакер.

Олію можна додавати у воду або навіть наносити місцево на ділянку шлунка.

Олія м’яти перцевої

Подібно до олії насіння фенхеля, олія перцевої м’яти розслабляє м’язи шлунково-кишкового тракту.

Ментол, активні сполуки м’ятної олії чинять заспокійливу дію на гладку мускулатуру кишківника, що зменшує спазми та скорочення, які сприяють накопиченню газів і здуттю живота.

Кілька крапель цієї олії можна додавати у воду або чай. Можна навіть нанести їх безпосередньо на ділянку шлунка, щоб отримати ефект міорелаксації.

Зірчастий аніс

Зірчастий аніс – ще один варіант для тих, хто шукає добавки для миттєвого полегшення стану, пов’язаного з надлишком газів.

Ефірна олія анісу має сильну вітрогінну властивість. Кілька крапель, доданих у воду або чай, негайно покажуть результат.

Доктор Менакер окремо виділила в якості ефективної добавки для полегшення стану підвищеного газоутворення травні ферменти, які являють собою білки, що виробляються нашим організмом для розщеплення їжі.

Іноді організм не виробляє достатньої кількості ферментів, тому їхнє вживання у вигляді таблеток може допомогти полегшити спазми та зменшити газоутворення.

– Для декого травні ферменти – це те, що конче потрібно організму для зменшення метеоризму, – каже Менакер.

За її словами, люди із запальними захворюваннями кишківника, які приймали травні ферменти поряд з іншими препаратами, відчули зменшення метеоризму після чотирьох тижнів лікування.

Джерело: Eat this, not that