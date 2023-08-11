Ферментные препараты (или энзимы) и/или добавки люди привыкли употреблять как самопомощь при переедании.

С тяжестью в желудке благодаря рекламе уже все научились бороться самостоятельно. Глотнул таблеточку, запил водой и все в порядке.

Врачи не разделяют наше убеждение, что пищеварительные препараты так уж безопасны и безо всяких предосторожностей помогают.

Прежде всего следует понимать, что такие медикаменты были созданы для лечения. Они содержат ферменты, которые организм здорового человека вырабатывает в достаточном количестве. Когда все в порядке, амилазы расщепляют углеводы, липазы — жиры, а протеазы переваривают белки.

Однако при хроническом панкреатите или муковисцидозе (кистозный фиброз) в организме вырабатывается меньше ферментов, чем нужно для нормального пищеварения. И прием ферментов помогает таким людям улучшить самочувствие.

Врачи предостерегают, что последствия их нецелевого использования непредсказуемы.

И пусть не успокаивает, что вы предпочитаете не лекарства, а лишь пищеварительные биодобавки с тем же действием, что и медпрепараты. Это еще опаснее.

Потому что добавки не проходят проверок на безопасность, совместимость с другими препаратами и тому подобное.

К тому же часто БАДы содержат дополнительные компоненты как животного, так и растительного происхождения. И как эти компоненты влияют друг на друга, также никто не исследует.

Надо понимать, что никакие биодобавки не входят в сферу доказательной медицины.

Поэтому стоит ли экспериментировать со своим собственным здоровьем, когда нужно только следить за рационом.

Источник: Бережи себе