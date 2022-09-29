Невролог – врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний центральной нервной системы, головного мозга и позвоночника. К этому специалисту медики советуют обращаться либо в случае определенных симптомов, которые часто могут сигнализировать о сбоях в организме, либо после 40 лет приходить на прием раз в год.

Ведь своевременный и четко установленный диагноз – успех при дальнейшем лечении пациента. Факты ICTV побеседовали с врачом-неврологом Анастасией Рахнянской и расспросили, в каких случаях нужно обязательно обратиться к данному специалисту.

1. Головная боль

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Причин головных болей может быть немало. Голова может болеть из-за заложенного носа или больных зубов, или боли в спине. Причиной головных болей могут быть и серьезные болезни нервной системы.

— Особо следует обращать внимание, если боли длительные и интенсивные. К сожалению, у людей популярно мнение, что любую боль можно терпеть. Но этого делать не следует, – настаивает врач.

Потому что боль лечится, особенно если говорим о головной боли. Существуют различные методики лечения эпизодической или хронической боли.

Главное, что человек должен запомнить: боль нельзя терпеть! Его можно и нужно лечить.

2. Диагноз “вегетососудистая дистония” (ВСД)

Если вам хотя бы раз в жизни устанавливали такой диагноз – стоит обратиться к неврологу. Потому что за ним могут скрываться другие болезни.

— Когда пациенты приходят ко мне с таким вот диагнозом — “ВСД”, то можно диагностировать и мигринозные расстройства, и тревожные расстройства. То есть, понимаете, за этими тремя буквами может скрываться что угодно, — предостерегает Анастасия.

Врач отмечает: сейчас считается, что такого диагноза не существует. Если вам был поставлен такой диагноз, нужно посетить врача-невролога и найти объективную причину.

3. Частые ощущения усталости и слабости

Довольно часто человек может ощущать сильную слабость, не являющуюся следствием усталости. В таком состоянии человеку бывает тяжело даже руку поднять. При обследовании у других специалистов объективных причин медики не находят.

— У таких пациентов мы можем диагностировать нарушения нервно-мышечной передачи и, соответственно, устанавливать диагнозы из спектра таких нарушений. Не всегда следует списывать всю свою слабость на тяжелую работу, стрессовую жизнь и т. д. Так как причиной этого может быть неврология, – констатирует невролог.

4. Нарушение памяти

Спутанность сознания, нарушение речи и памяти – причины обращения к неврологу.

— Да, возможно, на сегодняшний день наука еще не знает точно, как эффективно лечить деменции, то есть нарушения когнитивной сферы, но существуют лекарства, помогающие замедлить этот процесс, и очень важна ранняя диагностика, — поясняет врач.

Еще один важный момент – нарушение памяти может сопровождать депрессия. Ее тоже нужно диагностировать и лечить.

5. Профилактика инсульта

К неврологу следует обратиться, чтобы оценить свои сердечно-сосудистые риски и получить рекомендации по профилактике инсульта.

— Это актуально для людей старшего возраста, то есть возрастной категории 40+. Помните, что 80% инсультов могут быть предотвращены, — советует Анастасия.

Также среди главных причин обращения к невропатологу могут быть следующие симптомы: онемение конечностей, проблемы со сном.

Врачи напоминают: если не затягивать с визитом в случае выявления хотя бы одного из перечисленных симптомов, шансы на выздоровление будут высокими.