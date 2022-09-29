Невролог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань центральної нервової системи, головного мозку і хребта. До цього спеціаліста медики радять звертатися або ж у випадку певних симптомів, які часто можуть сигналізувати про збої в організмі, або ж після 40 років приходити на прийом раз на рік.

Адже своєчасний і чітко встановлений діагноз – успіх при подальшому лікуванні пацієнта. Факти ICTV поговорили з лікаркою-неврологом Анастасією Рахнянською і розпитали, в яких випадках треба обов’язково звернутися до даного спеціаліста.

1. Головний біль

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Причин головного болю може бути чимало. Голова може боліти через закладений ніс чи хворі зуби, чи біль у спині. Причиною головного болю можуть бути і серйозні хвороби нервової системи.

– Особливо варто звертати увагу, якщо болі довготривалі та інтенсивні. На жаль, у людей популярна думка, що будь-який біль можна терпіти. Але цього робити не слід, – наполягає лікар.

Бо біль лікується, особливо якщо говоримо про головний біль. Існують різні методики щодо лікування епізодичного або хронічного болю.

Головне, що людина повинна запам’ятати: біль не потрібно терпіти! Його можна і треба лікувати.

2. Діагноз “вегетосудинна дистонія” (ВСД)

Якщо вам хоча б раз у житті встановлювали такий діагноз – варто звернутися до невролога. Тому що за ним можуть ховатися інші хвороби.

– Коли пацієнти приходять до мене з ось таким діагнозом – “ВСД”, то можна діагностувати і мігринозні розлади, і тривожні розлади. Тобто, розумієте, за цими трьома буквами може ховатися будь-що, – застерігає Анастасія.

Лікар зазначає: на сьогодні вважається, що такого діагнозу не існує. Якщо вам був поставлений такий діагноз, варто відвідати лікаря-невролога і знайти об’єктивну причину.

3. Часті відчуття втоми і слабкості

Досить часто людина може відчувати сильну слабкість, яка не є наслідком втоми. У такому стані людині буває важко навіть руку підняти. При обстеженні у інших спеціалістів об’єктивних причин тому медики не знаходять.

– У таких пацієнтів ми можемо діагностувати порушення нервово-м’язової передачі і, відповідно, встановлювати діагнози зі спектру таких порушень. Не завжди слід списувати всю свою слабкість на важку роботу, стресове життя тощо. Бо причиною цього може бути неврологія, – констатує невролог.

4. Порушення пам’яті

Сплутаність свідомості, порушення мови та пам’яті – причини для звернення до невролога.

– Так, можливо, наразі наука ще не знає достеменно, як ефективно лікувати деменції, тобто порушення когнітивної сфери, але існують ліки, які допомагають уповільнити цей процес, і дуже важлива рання діагностика, – зауважує лікарка.

Ще один важливий момент – порушенням пам’яті може супроводжуватися депресія. Її теж потрібно діагностувати і лікувати.

5. Профілактика інсульту

До невролога треба звернутися, щоб оцінити свої серцево-судинні ризики та отримати рекомендації стосовно профілактики інсульту.

– Це актуально для людей більш старшого віку, тобто вікової категорії 40+. Пам’ятайте, що 80% інсультів можуть бути попереджені, – відмічає Анастасія.

Також серед головних причин звернення до невропатолога можуть бути такі симптоми: оніміння кінцівок, проблеми зі сном.

Лікарі нагадують: якщо не зволікати з візитом у разі виявлення хоча б одного з перерахованих симптомів, шанси на одужання будуть високими.