Врач Самир Накедар в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о симптомах потницы и способах ее лечения.

По словам медика, потница, или тепловая сыпь — это состояние кожи, вызванное закупоркой потовых протоков, что препятствует выходу пота на поверхность кожи.

Четыре признака потницы

1. Тепловая сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных красных бугорков или пузырьков, заполненных жидкостью.

2. Пораженные участки могут сильно зудеть, вызывая ощущение покалывания или жжения.

3. Кожа вокруг сыпи может казаться красной и слегка опухшей из-за воспаления.

4. Некоторые люди могут испытывать боль или чувствительность в пораженной области от легкой до умеренной.

— Симптомы могут ухудшиться, если кожа подвергается дальнейшему воздействию тепла, влажности или трения, — предупредил врач.

Как справиться с тепловой сыпью

Врач рекомендовал следующие лекарства и средства для борьбы с сыпью:

проводите время в кондиционированных или хорошо проветриваемых помещениях, чтобы уменьшить потоотделение;

н осите свободную дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют воздуху циркулировать и отводить влагу;

ч асто принимайте душ, о бязательно промокните кожу насухо, а не трите ее, чтобы избежать дальнейшего раздражения;

используйте легкие увлажняющие средства или лосьоны на водной основе вместо тяжелых кремов или мазей, которые могут закупоривать потовые протоки;

д елайте прохладные компрессы, чтобы успокоить пораженный участок;

р ассмотрите возможность использования безрецептурного крема с гидрокортизоном или лосьона с каламином, чтобы уменьшить зуд и воспаление;

облегчить зуд и покраснение поможет натуральное успокаивающее средство для кожи гель алоэ вера;

успокоить раздраженную кожу поможет в анна с овсянкой в течение 15-20 минут;

употребление большого количества воды может помочь регулировать температуру тела и способствовать уменьшению симптомов тепловой сыпи.

Если симптомы тепловой сыпи сохраняются или ухудшаются, эксперт рекомендует обратиться к врачу для соответствующей диагностики и лечения.

Источник: Express