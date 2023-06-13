Врач Самир Накедар в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о симптомах потницы и способах ее лечения.
По словам медика, потница, или тепловая сыпь — это состояние кожи, вызванное закупоркой потовых протоков, что препятствует выходу пота на поверхность кожи.
Четыре признака потницы
1. Тепловая сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных красных бугорков или пузырьков, заполненных жидкостью.
2. Пораженные участки могут сильно зудеть, вызывая ощущение покалывания или жжения.
3. Кожа вокруг сыпи может казаться красной и слегка опухшей из-за воспаления.
4. Некоторые люди могут испытывать боль или чувствительность в пораженной области от легкой до умеренной.
— Симптомы могут ухудшиться, если кожа подвергается дальнейшему воздействию тепла, влажности или трения, — предупредил врач.
Как справиться с тепловой сыпью
Врач рекомендовал следующие лекарства и средства для борьбы с сыпью:
- проводите время в кондиционированных или хорошо проветриваемых помещениях, чтобы уменьшить потоотделение;
- носите свободную дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют воздуху циркулировать и отводить влагу;
- часто принимайте душ, обязательно промокните кожу насухо, а не трите ее, чтобы избежать дальнейшего раздражения;
- используйте легкие увлажняющие средства или лосьоны на водной основе вместо тяжелых кремов или мазей, которые могут закупоривать потовые протоки;
- делайте прохладные компрессы, чтобы успокоить пораженный участок;
- рассмотрите возможность использования безрецептурного крема с гидрокортизоном или лосьона с каламином, чтобы уменьшить зуд и воспаление;
- облегчить зуд и покраснение поможет натуральное успокаивающее средство для кожи гель алоэ вера;
- успокоить раздраженную кожу поможет ванна с овсянкой в течение 15-20 минут;
- употребление большого количества воды может помочь регулировать температуру тела и способствовать уменьшению симптомов тепловой сыпи.
Если симптомы тепловой сыпи сохраняются или ухудшаются, эксперт рекомендует обратиться к врачу для соответствующей диагностики и лечения.
Источник: Express