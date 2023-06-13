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Врач рассказал о признаках потницы и способах ее лечения

13 июня 2023, 15:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літо, спекотно
Источник: Depositphotos

Врач Самир Накедар в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о симптомах потницы и способах ее лечения.

По словам медика, потница, или тепловая сыпь — это состояние кожи, вызванное закупоркой потовых протоков, что препятствует выходу пота на поверхность кожи.

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Четыре признака потницы

1. Тепловая сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных красных бугорков или пузырьков, заполненных жидкостью.

2. Пораженные участки могут сильно зудеть, вызывая ощущение покалывания или жжения.

3. Кожа вокруг сыпи может казаться красной и слегка опухшей из-за воспаления.

4. Некоторые люди могут испытывать боль или чувствительность в пораженной области от легкой до умеренной.

— Симптомы могут ухудшиться, если кожа подвергается дальнейшему воздействию тепла, влажности или трения, — предупредил врач.

Как справиться с тепловой сыпью

Врач рекомендовал следующие лекарства и средства для борьбы с сыпью:

  • проводите время в кондиционированных или хорошо проветриваемых помещениях, чтобы уменьшить потоотделение;
  • носите свободную дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют воздуху циркулировать и отводить влагу;
  • часто принимайте душ, обязательно промокните кожу насухо, а не трите ее, чтобы избежать дальнейшего раздражения;
  • используйте легкие увлажняющие средства или лосьоны на водной основе вместо тяжелых кремов или мазей, которые могут закупоривать потовые протоки;
  • делайте прохладные компрессы, чтобы успокоить пораженный участок;
  • рассмотрите возможность использования безрецептурного крема с гидрокортизоном или лосьона с каламином, чтобы уменьшить зуд и воспаление;
  • облегчить зуд и покраснение поможет натуральное успокаивающее средство для кожи гель алоэ вера;
  • успокоить раздраженную кожу поможет ванна с овсянкой в течение 15-20 минут;
  • употребление большого количества воды может помочь регулировать температуру тела и способствовать уменьшению симптомов тепловой сыпи.

Если симптомы тепловой сыпи сохраняются или ухудшаются, эксперт рекомендует обратиться к врачу для соответствующей диагностики и лечения.

Источник: Express

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