Лікар Самір Накедар у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про симптоми пітниці та способи її лікування.

За словами медика, пітниця, або тепловий висип – це стан шкіри, спричинений закупорюванням потових проток, що перешкоджає виходу поту на поверхню шкіри.

Чотири ознаки пітниці

1. Тепловий висип часто проявляється у вигляді скупчень крихітних червоних горбочків або пухирців, заповнених рідиною.

2. Уражені ділянки можуть сильно свербіти, викликаючи відчуття поколювання або печіння.

3. Шкіра навколо висипу може здаватися червоною і злегка опухлою через запалення.

4. Деякі люди можуть відчувати біль або чутливість в ураженій ділянці від легкої до помірної.

– Симптоми можуть погіршитися, якщо шкіра піддається подальшому впливу тепла, вологості або тертя, – попередив лікар.

Як упоратися з тепловим висипом

Лікар рекомендував такі ліки та засоби для боротьби з висипом:

проводьте час у кондиціонованих або добре провітрюваних приміщеннях, щоби зменшити потовиділення;

носіть вільний дихаючий одяг із натуральних тканин, як-от бавовна або льон, які дають змогу повітрю циркулювати й відводити вологу;

часто приймайте душ, обов’язково промокніть шкіру насухо, а не тріть її, щоб уникнути подальшого подразнення;

використовуйте легкі зволожувальні засоби або лосьйони на водній основі замість важких кремів або мазей, які можуть закупорювати потові протоки;

робіть прохолодні компреси, щоб заспокоїти уражену ділянку;

розгляньте можливість використання безрецептурного крему з гідрокортизоном або лосьйону з каламіном, щоб зменшити свербіж і запалення;

полегшити свербіж і почервоніння допоможе натуральний заспокійливий засіб для шкіри гель алое вера;

заспокоїти подразнену шкіру допоможе ванна з вівсянкою протягом 15-20 хвилин;

вживання великої кількості води може допомогти регулювати температуру тіла та сприяти зменшенню симптомів теплового висипу.

Якщо симптоми теплового висипу зберігаються або погіршуються, експерт рекомендує звернутися до лікаря для відповідної діагностики та лікування.

Джерело: Express