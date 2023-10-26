Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, что такое метаболизм, виноват ли он в лишних килограммах и можно ли его ускорить.

— Каждый из нас слышал от кого-то из знакомых фразу: я легко набираю вес, потому что у меня медленный метаболизм. Подобные мифы об обмене веществ до сих пор держат нас в заблуждении, — утверждают специалисты.

По словам экспертов, термин метаболизм (или обмен веществ) охватывает ряд сложных химических процессов, цель которых четкая и понятная — превращать пищу, которую мы употребили, в энергию.

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Метаболизм никогда не останавливается, даже когда тело человека находится в состоянии покоя или во время сна. Ведь значительную часть энергии организм тратит на дыхание, переваривание пищи, работу внутренних органов, рост и восстановление клеток и т. д. (а не только во время фитнеса, как иногда может показаться).

Количество энергии, необходимой человеку, может отличаться в зависимости от активности, аппетита, состояния здоровья и других факторов. А еще особенности метаболизма определяются генетикой, количеством мышечной массы и т. д.

Что же касается взаимосвязи метаболизма и набора лишнего веса, то обмен веществ здесь чаще всего ни при чем, говорят медики. По их словам, метаболические процессы, напротив, направлены на то, чтобы сбалансировать количество энергии, которую тратит и потребляет человек. И таким образом подстроиться под потребности организма.

— Понятия типа быстрый и медленный метаболизм чисто технически существуют. Это означает, что некоторые люди в состоянии покоя сжигают больше калорий, чем другие, — говорят эксперты.

И уточняют: это отнюдь не коррелирует и не определяет вес и комплекцию человека. Люди с избыточным весом, напротив, чаще имеют ускоренный метаболизм, поскольку им требуется больше энергии для поддержки базовых функций организма.

А вот на вопрос, можно ли улучшить метаболизм, специалисты отвечают положительно. И главный посыл здесь — придерживаться разнообразного здорового питания.

По словам экспертов, обмену веществ вредит как переедание, так и недоедание. Как уже отмечалось выше, обмен веществ подстраивается под нужды организма. Если вы резко сокращаете количество калорий, то и тратить организм постарается меньше.

Вместо этого:

не голодайте и не пропускайте приемы пищи;

отдавайте предпочтение свежим фруктам, овощам и сложным углеводам;

избегайте потребления насыщенных жиров и трансжиров;

потребляйте достаточно белка;

практикуйте силовые упражнения;

пейте достаточно воды;

здоровый сон очень важен для регуляции аппетита, а значит, для веса и обмена веществ.

Источник: Береги себя