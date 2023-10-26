Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, що таке метаболізм, чи винен він у зайвих кілограмах і чи можна його прискорити.

– Кожен із нас чув від когось зі знайомих фразу, на кшталт, я легко набираю вагу, бо в мене повільний метаболізм. Подібні міфи про обмін речовин досі тримають нас в омані, – стверджують фахівці.

За словами експертів, термін метаболізм (або обмін речовин) охоплює низку складних хімічних процесів, мета яких чітка та зрозуміла – перетворювати їжу, яку ми спожили, на енергію.

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Метаболізм ніколи не зупиняється, навіть коли тіло людини перебуває в стані спокою або під час сну. Адже значну частину енергії організм витрачає на дихання, перетравлення їжі, роботу внутрішніх органів, ріст і відновлення клітин тощо (а не лише під час фітнесу, як іноді може здатися).

Кількість енергії, необхідної людині, може відрізнятися залежно від активності, апетиту, стану здоров’я та інших чинників. А ще особливості метаболізму визначаються генетикою, кількістю м’язової маси тощо.

Що ж стосується взаємозв’язку метаболізму і набору зайвої ваги, то обмін речовин тут найчастіше ні до чого, кажуть медики. За їхніми словами, метаболічні процеси, навпаки, спрямовані на те, щоб збалансувати кількість енергії, яку витрачає і споживає людина. І так підлаштуватися під потреби організму.

– Поняття на кшталт швидкий і повільний метаболізм суто технічно існують. Це означає, що деякі люди в стані спокою спалюють більше калорій, ніж інші, – кажуть експерти.

І уточнюють: це аж ніяк не корелює і не визначає вагу та комплекцію людини. Люди з надмірною вагою, навпаки, частіше мають прискорений метаболізм, оскільки їм потрібно більше енергії для підтримки базових функцій організму.

А ось на запитання, чи можна поліпшити метаболізм, фахівці відповідають позитивно. І головний посил тут – дотримуватися різноманітного здорового харчування.

За словами експертів, обміну речовин шкодить як переїдання, так і недоїдання. Як уже зазначалося вище, обмін речовин підлаштовується під потреби організму. Якщо ви різко скорочуєте кількість калорій, то і витрачати організм постарається менше.

Замість цього:

не голодуйте і не пропускайте прийоми їжі;

віддавайте перевагу свіжим фруктам, овочам і складним вуглеводам;

уникайте споживання насичених жирів і трансжирів;

споживайте достатньо білка;

практикуйте силові вправи;

пийте достатньо води;

здоровий сон дуже важливий для регуляції апетиту, а отже, для ваги та обміну речовин.

Джерело: Бережи себе