Специалисты по китайской медицине советуют после 30 лет обращать больше внимания на здоровье селезенки. И иглотерапевт Павел Ким, применяющий в лечении методы китайской медицины советует обратить внимание на селезенку, орган, о котором люди мало что знают.

Селезенка – важный орган, отвечающий за создание энергии ци и крови из жидкостей и питательных веществ, которые мы получаем с пищей.

Если селезенка начинает работать хуже, то ухудшается движение крови и других жидкостей. В результате, организму не хватает крови, чтобы поддерживать и питать сухожилия и сосуды.

Селезенка тоже не любит слишком больших физических нагрузок, поскольку любая деятельность — это потребление ци и использование крови. Следовательно, интенсивное потребление энергии приведет также к усугублению любых симптомов, связанных с недостатком крови.

Вот почему легкие физические упражнения облегчают боль, особенно интенсивные — усиливают. Поскольку ци и кровь тратятся каждый день, подобные боли сильнее вечером или по ночам.

Что делать, чтобы сохранить здоровье селезенки?

Поскольку главная причина болезней селезенки – это неправильное питание. Следует сконцентрироваться на продуктах, которые мы поживаем. и их количества. Переедание, очень холодная пища вредят органу. Также полезно употреблять большое количество сахара и сладостей и продуктов, содержащих много влаги и создающих слизь.

Китайцы к таким продуктам питания относят:

молоко

продукты из белой муки

сыры

большинство фруктов и фруктовые соки

йогурты

томаты

масло и жиры

большинство видов орехов

Если у человека слабая селезенка, то тяжелые для переваривания продукты будут угнетать его и наносить вред.

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Людям с ревматическими заболеваниями нужно уменьшить потребление этих продуктов или даже вообще избегать их в зависимости от состояния их селезенки и количества в ней чрезмерной влаги:

мороженое

сахар

сладости, особенно шоколад

молоко

дрожжевой хлеб

масло

сыры

маргарин

томаты

сырые салаты

фруктовые соки

сладкие фрукты, такие как апельсины, персики, клубника

жареная еда

жирное мясо

рафинированные продукты из муки

орехи

алкоголь (для приготовления которого требуется сахар).

Источник: Павел Ким