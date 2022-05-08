Специалисты по китайской медицине советуют после 30 лет обращать больше внимания на здоровье селезенки. И иглотерапевт Павел Ким, применяющий в лечении методы китайской медицины советует обратить внимание на селезенку, орган, о котором люди мало что знают.
Селезенка – важный орган, отвечающий за создание энергии ци и крови из жидкостей и питательных веществ, которые мы получаем с пищей.
Если селезенка начинает работать хуже, то ухудшается движение крови и других жидкостей. В результате, организму не хватает крови, чтобы поддерживать и питать сухожилия и сосуды.
Селезенка тоже не любит слишком больших физических нагрузок, поскольку любая деятельность — это потребление ци и использование крови. Следовательно, интенсивное потребление энергии приведет также к усугублению любых симптомов, связанных с недостатком крови.
Вот почему легкие физические упражнения облегчают боль, особенно интенсивные — усиливают. Поскольку ци и кровь тратятся каждый день, подобные боли сильнее вечером или по ночам.
Что делать, чтобы сохранить здоровье селезенки?
Поскольку главная причина болезней селезенки – это неправильное питание. Следует сконцентрироваться на продуктах, которые мы поживаем. и их количества. Переедание, очень холодная пища вредят органу. Также полезно употреблять большое количество сахара и сладостей и продуктов, содержащих много влаги и создающих слизь.
Китайцы к таким продуктам питания относят:
- молоко
- продукты из белой муки
- сыры
- большинство фруктов и фруктовые соки
- йогурты
- томаты
- масло и жиры
- большинство видов орехов
Если у человека слабая селезенка, то тяжелые для переваривания продукты будут угнетать его и наносить вред.
Людям с ревматическими заболеваниями нужно уменьшить потребление этих продуктов или даже вообще избегать их в зависимости от состояния их селезенки и количества в ней чрезмерной влаги:
- мороженое
- сахар
- сладости, особенно шоколад
- молоко
- дрожжевой хлеб
- масло
- сыры
- маргарин
- томаты
- сырые салаты
- фруктовые соки
- сладкие фрукты, такие как апельсины, персики, клубника
- жареная еда
- жирное мясо
- рафинированные продукты из муки
- орехи
- алкоголь (для приготовления которого требуется сахар).
Источник: Павел Ким