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На что влияет селезенка в организме и почему после 30 лет нужно беречь ее

8 мая 2022, 16:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
селезінка
Источник: Depositphotos

Специалисты по китайской медицине советуют после 30 лет обращать больше внимания на здоровье селезенки. И иглотерапевт Павел Ким, применяющий в лечении методы китайской медицины советует обратить внимание на селезенку, орган, о котором люди мало что знают.

Селезенка – важный орган, отвечающий за создание энергии ци и крови из жидкостей и питательных веществ, которые мы получаем с пищей.

Если селезенка начинает работать хуже, то ухудшается движение крови и других жидкостей. В результате, организму не хватает крови, чтобы поддерживать и питать сухожилия и сосуды.

Селезенка тоже не любит слишком больших физических нагрузок, поскольку любая деятельность — это потребление ци и использование крови. Следовательно, интенсивное потребление энергии приведет также к усугублению любых симптомов, связанных с недостатком крови.

Вот почему легкие физические упражнения облегчают боль, особенно интенсивные — усиливают. Поскольку ци и кровь тратятся каждый день, подобные боли сильнее вечером или по ночам.

Что делать, чтобы сохранить здоровье селезенки?

Поскольку главная причина болезней селезенки – это неправильное питание. Следует сконцентрироваться на продуктах, которые мы поживаем. и их количества. Переедание, очень холодная пища вредят органу. Также полезно употреблять большое количество сахара и сладостей и продуктов, содержащих много влаги и создающих слизь.

Китайцы к таким продуктам питания относят:

  • молоко
  • продукты из белой муки
  • сыры
  • большинство фруктов и фруктовые соки
  • йогурты
  • томаты
  • масло и жиры
  • большинство видов орехов

Если у человека слабая селезенка, то тяжелые для переваривания продукты будут угнетать его и наносить вред.

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Людям с ревматическими заболеваниями нужно уменьшить потребление этих продуктов или даже вообще избегать их в зависимости от состояния их селезенки и количества в ней чрезмерной влаги:

  • мороженое
  • сахар
  • сладости, особенно шоколад
  • молоко
  • дрожжевой хлеб
  • масло
  • сыры
  • маргарин
  • томаты
  • сырые салаты
  • фруктовые соки
  • сладкие фрукты, такие как апельсины, персики, клубника
  • жареная еда
  • жирное мясо
  • рафинированные продукты из муки
  • орехи
  • алкоголь (для приготовления которого требуется сахар).

Источник: Павел Ким

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