Фахівці з китайської медицини радять після 30 років звертати більше уваги на здоров’я селезінки. І голкотерапевт Павло Кім, що застосовує у лікуванні методи китайської медицини радить звернути увагу на селезінку, орган, про який люди мало що знають.

Селезінка – важливий орган, який відповідає за створення енергії ци та крові з рідин та поживних речовин, які ми отримуємо з їжею.

Якщо селезінка починає працювати гірше, то погіршується рух крові та інших рідин тіла. Як результат, організму не вистачає крові, щоб підтримувати та живити сухожилля та судини.

Селезінка також не любить надто великих фізичних навантажень, оскільки будь-яка діяльність це споживання ци і використання крові. Отже, інтенсивне споживання енергії призведе також до посилення будь-яких симптомів, пов’язаних з недостатністю крові.

Ось чому легкі фізичні вправи полегшують біль, а надто інтенсивні – посилюють. Оскільки ци і кров витрачаються щодня, подібні болі сильніші ввечері або ночами.

Що ж робити, щоб зберегти здоров’я селезінки?

Оскільки головна причина хвороб селезінки – це неправильне харчування. То слід сконцентруватися на продуктах, які ми поживаємо. та їх кількості. Переїдання, дуже холодна їжа шкодять органу. Також некорисно вживати велику кількість цукру та солодощів і продуктів, що містять багато вологи та створюють слиз.

Китайці до таких продуктів харчування відносять:

молоко

продукти з білого борошна

сири

більшість фруктів та фруктові соки

йогурти

томати

олія та жири

більшість видів горіхів

Якщо в людини слабка селезінка, то важкі для перетравлення продукти, будуть пригнічувати її та завдавати шкоди.

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Людям з ревматичними захворюваннями потрібно зменшити споживання цих продуктів або навіть взагалі уникати їх залежно від стану їхньої селезінки і кількості в ній надмірної вологи:

морозиво

цукор

солодощі, особливо шоколад

молоко

дріжджовий хліб

масло

сири

маргарин

томати

сирі салати

фруктові соки

солодкі фрукти, такі як апельсини, персики, полуниця

смажена їжа

жирне м’ясо

рафіновані продукти з борошна

горіхи

алкоголь (для приготування якого потрібен цукор).

Джерело: Павло Кім