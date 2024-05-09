Определение уровня прогестерона — это важная часть различных аспектов репродуктивного здоровья.

Акушер-гинеколог Ольга Роговец рассказала Фактам ICTV, какую роль играет этот гормон в подготовке организма к беременности, когда сдавать прогестерон женщине и на какой день цикла.

Что такое прогестерон

Прогестерон — это стероидный гормон, который вырабатывается в организме. У женщин он синтезируется яичниками во второй половине менструального цикла и во время беременности. У мужчин — надпочечниками и тканями яичка.

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— Этот гормон имеет важное значение для работы репродуктивной функции, — объясняет врач.

По ее словам, анализ крови на прогестерон женщинам назначают при нарушениях менструального цикла, искусственном стимулировании овуляции, маточных кровотечениях и других проблемах, связанных с беременностью.

Мужчинам — при отсутствии либидо, бесплодии, проблемах с эрекцией и эякуляцией.

Когда сдавать прогестерон женщине

— На какой день цикла сдавать прогестерон, зависит от индивидуальных особенностей организма, — говорит Ольга Роговец.

Например, запланировать анализ можно на 21-й день при 28-дневном менструальном цикле или на 25-й день цикла при 32-дневном менструальном цикле.

В этот период уровень прогестерона самый высокий, и это свидетельствует о том, что яичник вырабатывает достаточное количество гормона для подготовки к возможной беременности.

Кроме того, для оценки функции яичников и установлении возможных причин нарушений менструального цикла или бесплодия врач может направить женщину на комплексное обследование и назначить анализы на лютеинизирующий гормон (LH) и фолликулостимулирующий гормон (FSH).

Напомним, что любые анализы лучше сдавать в первой половине дня, когда концентрация гормонов в организме обычно самая высокая. Это помогает получить более точные результаты.