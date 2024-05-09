Визначення рівня прогестерону – це важлива частина різних аспектів репродуктивного здоров’я.

Акушер-гінеколог Ольга Роговець розповіла Фактам ICTV, яку роль відіграє цей гормон у підготовці організму до вагітності, коли здавати прогестерон жінці і на який день циклу.

Що таке прогестерон

Прогестерон – це стероїдний гормон, який виробляється в організмі. У жінок він синтезується яєчниками у другій половині менструального циклу та під час вагітності. У чоловіків – наднирниками та тканинами яєчка.

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– Цей гормон має важливе значення для роботи репродуктивної функції, – пояснює лікарка.

За її словами, аналіз крові на прогестерон жінкам призначають при порушеннях менструального циклу, штучному стимулюванні овуляції, маткових кровотечах та інших проблемах, пов’язаних з вагітністю.

Чоловікам – за відсутності лібідо, при безплідді, проблемах з ерекцією та еякуляцією.

Коли здавати прогестерон жінці

– На який день циклу здавати прогестерон залежить від індивідуальних особливостей організму, – каже Ольга Роговець.

Наприклад, запланувати аналіз можна на 21-й день, якщо у вас 28-денний менструальний цикл, або на 25-й день, якщо цикл 32-денний.

У цей період рівень прогестерону найвищий, і це свідчить про те, що яєчник виробляє достатню кількість гормону для підготовки до можливої вагітності.

Крім того, для оцінки функції яєчників та встановленні можливих причин порушень менструального циклу чи безпліддя лікар може скерувати жінку на комплексне обстеження та призначити аналізи на лютеїнізуючий гормон (LH) та фолікулостимулюючий гормон (FSH).

Нагадаємо, що будь-які аналізи краще здавати в першій половині дня, коли концентрація гормонів в організмі зазвичай найвища. Це допомагає отримати більш точні результати.