Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что такое свинка (эпидемический паротит), как она передается, в чем ее опасность и как защититься от этого заболевания.

— Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями, — предупреждают медики.

По их словам, вирус может вызвать менингит, энцефалит и глухоту, а у мальчиков в будущем может привести к бесплодию.

Инфицирование в первом триместре беременности увеличивает вероятность выкидыша до 25%.

Как передается паротит

Свинка (эпидемический паротит) передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания или посредством близкого контакта между людьми.

Осложнения паротита:

орхит (воспаление яичек);

мастит (воспаление молочной железы);

отит (воспаление среднего уха);

менингит (воспаление оболочек головного мозга);

энцефалит (воспаление головного мозга);

панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Орхит у мальчиков в период полового созревания может привести к бесплодию.

В случае инфицирования женщины в первом триместре беременности вероятность выкидыша и преждевременных родов составляет 25%.

Симптомы паротита:

воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;

общая слабость;

головная боль;

бессонница.

Как защититься от паротита

Специфического лечения паротита не существует. Единственная защита – вакцинация.

В Украине прививки от паротита проводят два раза:

в 1 год вводят первую дозу вакцины;

в 6 лет вводят вторую дозу вакцины.

Прививки от паротита делают трикомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает защиту сразу от трех болезней: кори, паротита и краснухи.

Внимание! Если ребенок пропустил одну из доз, следует как можно быстрее обратиться к врачу и компенсировать пропущенную прививку.