Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что такое свинка (эпидемический паротит), как она передается, в чем ее опасность и как защититься от этого заболевания.
— Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями, — предупреждают медики.
По их словам, вирус может вызвать менингит, энцефалит и глухоту, а у мальчиков в будущем может привести к бесплодию.
Инфицирование в первом триместре беременности увеличивает вероятность выкидыша до 25%.
Как передается паротит
Свинка (эпидемический паротит) передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания или посредством близкого контакта между людьми.
Осложнения паротита:
- орхит (воспаление яичек);
- мастит (воспаление молочной железы);
- отит (воспаление среднего уха);
- менингит (воспаление оболочек головного мозга);
- энцефалит (воспаление головного мозга);
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы).
Орхит у мальчиков в период полового созревания может привести к бесплодию.
В случае инфицирования женщины в первом триместре беременности вероятность выкидыша и преждевременных родов составляет 25%.
Симптомы паротита:
- воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;
- общая слабость;
- головная боль;
- бессонница.
Как защититься от паротита
Специфического лечения паротита не существует. Единственная защита – вакцинация.
В Украине прививки от паротита проводят два раза:
- в 1 год вводят первую дозу вакцины;
- в 6 лет вводят вторую дозу вакцины.
Прививки от паротита делают трикомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает защиту сразу от трех болезней: кори, паротита и краснухи.
Внимание! Если ребенок пропустил одну из доз, следует как можно быстрее обратиться к врачу и компенсировать пропущенную прививку.