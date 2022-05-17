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Опасна своими осложнениями: что такое свинка и как от нее уберечься

17 мая 2022, 17:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что такое свинка (эпидемический паротит), как она передается, в чем ее опасность и как защититься от этого заболевания.

— Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями, — предупреждают медики.

По их словам, вирус может вызвать менингит, энцефалит и глухоту, а у мальчиков в будущем может привести к бесплодию.

Инфицирование в первом триместре беременности увеличивает вероятность выкидыша до 25%.

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Как передается паротит

Свинка (эпидемический паротит) передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания или посредством близкого контакта между людьми.

Осложнения паротита:

  • орхит (воспаление яичек);
  • мастит (воспаление молочной железы);
  • отит (воспаление среднего уха);
  • менингит (воспаление оболочек головного мозга);
  • энцефалит (воспаление головного мозга);
  • панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Орхит у мальчиков в период полового созревания может привести к бесплодию.

В случае инфицирования женщины в первом триместре беременности вероятность выкидыша и преждевременных родов составляет 25%.

Симптомы паротита:

  • воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;
  • общая слабость;
  • головная боль;
  • бессонница.

Как защититься от паротита

Специфического лечения паротита не существует. Единственная защита – вакцинация.

В Украине прививки от паротита проводят два раза:

  • в 1 год вводят первую дозу вакцины;
  • в 6 лет вводят вторую дозу вакцины.

Прививки от паротита делают трикомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает защиту сразу от трех болезней: кори, паротита и краснухи.

Внимание! Если ребенок пропустил одну из доз, следует как можно быстрее обратиться к врачу и компенсировать пропущенную прививку.

Источник
Минздрав
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Вакцинация, МОЗ Украины, поради лікаря
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