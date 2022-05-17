Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Небезпечна своїми ускладненнями: що таке свинка та як від неї вберегтися

17 Травня 2022, 17:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що таке свинка (епідемічний паротит), як вона передається, в чому її небезпека та як захиститися від цього захворювання.

– Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей віком 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями, – попереджають медики.

За їхніми словами, вірус може викликати менінгіт, енцефаліт і глухоту, а в хлопчиків у майбутньому може призвести до безпліддя.

Інфікування в першому триместрі вагітності збільшує ймовірність викидня до 25%.

Читайте також:
поліомієліт, вакцинаціяВ Україні триває вакцинація дітей від поліомієліту – куди звертатися батькам

Як передається паротит

Свинка (епідемічний паротит) передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання, або за допомогою близького контакту між людьми.

Ускладнення паротиту:

  • орхіт (запалення яєчок);
  • мастит (запалення молочної залози);
  • отит (запалення середнього вуха);
  • менінгіт (запалення оболонок головного мозку);
  • енцефаліт (запалення головного мозку);
  • панкреатит (запалення підшлункової залози).

Орхіт у хлопчиків у період статевого дозрівання може призвести до безпліддя.

У разі інфікування жінки в першому триместрі вагітності ймовірність викидня та передчасних пологів становить 25%.

Симптоми паротиту:

  • запалення і набряк привушних, підщелепних і під’язикових слинних залоз;
  • загальна слабкість;
  • головний біль;
  • безсоння.

Як захиститися від паротиту

Специфічного лікування паротиту не існує. Єдиний захист – вакцинація.

В Україні щеплення від паротиту проводять два рази:

  • в 1 рік вводять першу дозу вакцини;
  • у 6 років вводять другу дозу вакцини.

Щеплення від паротиту роблять трикомпонентною вакциною КПК, яка забезпечує захист одразу від трьох захворювань: кору, паротиту і краснухи.

Увага! Якщо дитина пропустила одну з доз, слід якомога швидше звернутися до лікаря і компенсувати пропущене щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація, МОЗ України, поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь