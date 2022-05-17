Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що таке свинка (епідемічний паротит), як вона передається, в чому її небезпека та як захиститися від цього захворювання.

– Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей віком 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями, – попереджають медики.

За їхніми словами, вірус може викликати менінгіт, енцефаліт і глухоту, а в хлопчиків у майбутньому може призвести до безпліддя.

Інфікування в першому триместрі вагітності збільшує ймовірність викидня до 25%.

Як передається паротит

Свинка (епідемічний паротит) передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання, або за допомогою близького контакту між людьми.

Ускладнення паротиту:

орхіт (запалення яєчок);

мастит (запалення молочної залози);

отит (запалення середнього вуха);

менінгіт (запалення оболонок головного мозку);

енцефаліт (запалення головного мозку);

панкреатит (запалення підшлункової залози).

Орхіт у хлопчиків у період статевого дозрівання може призвести до безпліддя.

У разі інфікування жінки в першому триместрі вагітності ймовірність викидня та передчасних пологів становить 25%.

Симптоми паротиту:

запалення і набряк привушних, підщелепних і під’язикових слинних залоз;

загальна слабкість;

головний біль;

безсоння.

Як захиститися від паротиту

Специфічного лікування паротиту не існує. Єдиний захист – вакцинація.

В Україні щеплення від паротиту проводять два рази:

в 1 рік вводять першу дозу вакцини;

у 6 років вводять другу дозу вакцини.

Щеплення від паротиту роблять трикомпонентною вакциною КПК, яка забезпечує захист одразу від трьох захворювань: кору, паротиту і краснухи.

Увага! Якщо дитина пропустила одну з доз, слід якомога швидше звернутися до лікаря і компенсувати пропущене щеплення.