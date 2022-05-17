Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що таке свинка (епідемічний паротит), як вона передається, в чому її небезпека та як захиститися від цього захворювання.
– Свинка (епідемічний паротит) найчастіше зустрічається у дітей віком 5-15 років. Хвороба особливо небезпечна своїми ускладненнями, – попереджають медики.
За їхніми словами, вірус може викликати менінгіт, енцефаліт і глухоту, а в хлопчиків у майбутньому може призвести до безпліддя.
Інфікування в першому триместрі вагітності збільшує ймовірність викидня до 25%.
Як передається паротит
Свинка (епідемічний паротит) передається повітряно-крапельним шляхом, тобто під час кашлю, чхання, або за допомогою близького контакту між людьми.
Ускладнення паротиту:
- орхіт (запалення яєчок);
- мастит (запалення молочної залози);
- отит (запалення середнього вуха);
- менінгіт (запалення оболонок головного мозку);
- енцефаліт (запалення головного мозку);
- панкреатит (запалення підшлункової залози).
Орхіт у хлопчиків у період статевого дозрівання може призвести до безпліддя.
У разі інфікування жінки в першому триместрі вагітності ймовірність викидня та передчасних пологів становить 25%.
Симптоми паротиту:
- запалення і набряк привушних, підщелепних і під’язикових слинних залоз;
- загальна слабкість;
- головний біль;
- безсоння.
Як захиститися від паротиту
Специфічного лікування паротиту не існує. Єдиний захист – вакцинація.
В Україні щеплення від паротиту проводять два рази:
- в 1 рік вводять першу дозу вакцини;
- у 6 років вводять другу дозу вакцини.
Щеплення від паротиту роблять трикомпонентною вакциною КПК, яка забезпечує захист одразу від трьох захворювань: кору, паротиту і краснухи.
Увага! Якщо дитина пропустила одну з доз, слід якомога швидше звернутися до лікаря і компенсувати пропущене щеплення.