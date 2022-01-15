Почти все родители, у которых родился мальчик, сталкиваются с таким явлением, как фимоз. Некоторые говорят, что это состояние вполне нормальное, а другие считают, что нужно срочно идти к урологу.

Факты ICTV вместе с урологом, проктологом Андреем Кондратенко разобрались, почему фимоз возникает у детей, как он проявляется и можно ли предотвратить его появление.

Что такое фимоз

Фимоз — это состояние, в котором открытие головки полового члена либо затруднено, либо невозможно. В то же время никаких особых жалоб не возникает. Но родители замечают, что перед мочеиспусканием сначала появляется “пузырь” (надувается пространство между крайней плотью и головкой полового члена), а затем моча выходит тонким ручьем или каплями. Ребенок тужится, что причиняет дискомфорт и может спровоцировать в будущем психологические проблемы.

— Фимоз считается физиологическим у детей в возрасте до 2-3 лет. По статистике, у 50-90% мальчиков во время рождения невозможно открыть головку полового члена, — говорит врач.

Но не стоит преждевременно паниковать — у 50% мальчиков головка полового члена открывается еще в течение первого года жизни, у мальчиков двух лет этот показатель составляет до 80%, а у мальчиков в возрасте до трех лет головка полового члена открывается уже в 90-95%.

В зависимости от вида сужения крайней плоти полового члена, родителям, как правило, рекомендуют самостоятельно открывать головку полового члена ребенка после душа или принятия теплой ванны. Однако в некоторых случаях не стоит принудительно открывать головку, по крайней мере, пока возраст мальчика не достигнет 1,5-2 лет.

Причины возникновения:

воспаление крайней плоти и головки полового члена – баланопостит;

генетическая предрасположенность;

травма половых органов;

попытки грубого открытия пениса;

спайки, сросшиеся с головкой полового члена;

разница в размерах полового члена и крайней плоти (в подростковом возрасте).

Диагностика и лечение фимоза

Для диагностики заболевания необходимо собрать жалобы пациента и провести осмотр наружных половых органов.

Лечение фимоза в возрасте до трех лет, во время незначительного сужения крайней плоти — консервативное, и заключается в механическом разрушении спаек между головкой полового члена и внутренним листком крайней плоти, с последующим систематическим обнажением головки полового члена и выполнением гигиенических процедур.

В возрасте трех лет и старше: во время значительного сужения крайней плоти показано хирургическое лечение, которое заключается в круговом иссечении крайней плоти и последующем сшивании краев раны (большинство знает его как обрезание).

Но есть случаи, когда без операции во время фимоза не обойтись:

воспаление имеет регулярный характер, и лечение фимоза не дает результатов;

мочеиспускание становится болезненным;

между головкой и крайней плотью образуются спайки;

сильный отек при парафимозе;

фимоз не проходит до полового созревания.

Осложнения у детей

К наиболее частым осложнениям фимоза относят: воспалительные процессы головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти полового члена, образование спаек между головкой полового члена и крайней плотью, формирование уплотнений (смегмолитов) под крайней плотью.

Самые опасные осложнения: сдавление головки полового члена во время ее обнажения, острая задержка мочи вследствие значительного воспалительного процесса или травмирование головки полового члена при попытке ее оголить.

Рак полового члена или крайней плоти является отдаленным и самым опасным осложнением фимоза.

Профилактика

По словам Кондратенко, основная профилактика направлена, чтобы предотвратить возникновение баланопостита и парафимоза (зажатие головки полового члена суженной или отечной крайней плотью).

Профилактика заключается в ежедневном гигиеническом душе и выполнении рекомендаций уролога.

— Ни в коем случае не пытайтесь открыть головку самостоятельно, это чревато воспалениями. Действуйте только согласно рекомендациям врача, — говорит специалист.

Рекомендации по открытию головки полового члена может дать лишь специалист — в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.