Майже всі батьки, у яких народився хлопчик, стикаються з таким явищем, як фімоз. Деякі кажуть, що цей стан цілком нормальний, а інші вважають, що потрібно терміново йти до уролога.

Факти ICTV разом з урологом, проктологом Андрієм Кондратенком розібралися, чому фімоз виникає у дітей, як він проявляється та чи можна запобігти його появі.

Що таке фімоз

Фімоз – це стан, у якому відкриття голівки статевого члена або утруднене, або неможливе. Водночас жодних особливих скарг не виникає. Але батьки помічають, що перед сечовипусканням спочатку з’являється “міхур” (надувається простір між крайньою плоттю і голівкою статевого члена), а потім сеча виходить тонким струмком або краплями. Дитина тужиться, що завдає дискомфорту і може спровокувати в майбутньому психологічні проблеми.

– Фімоз вважається фізіологічним у дітей віком до 2-3 років. За статистикою, у 50-90% хлопчиків під час народження неможливо відкрити голівку статевого члена, – каже лікар.

Але не варто передчасно панікувати – у 50% хлопчиків голівка статевого члена відкривається ще упродовж першого року життя, у хлопчиків двох років цей показник становить до 80%, а у хлопчиків віком до трьох років голівка статевого члена відкривається вже у 90-95%.

Залежно від виду звуження крайньої плоті статевого члена, батькам, як правило, рекомендують самостійно відкривати голівку статевого члена дитини після душу або прийняття теплої ванни. Однак в деяких випадках не варто примусово відкривати голівку, принаймні поки вік хлопчика не досягне 1,5-2 років.

Причини виникнення:

запалення крайньої плоті та голівки статевого члена – баланопостит;

генетична схильність;

травма статевих органів;

спроби грубого відкриття пеніса;

спайки, які зрощені із голівкою статевого члена;

різниця розмірів статевого члена та крайньої плоті (у підлітковому віці).

Діагностика та лікування фімозу

Для діагностики захворювання необхідно зібрати скарги пацієнта та провести огляд зовнішніх статевих органів.

Лікування фімозу у віці до трьох років, під час незначного звуження крайньої плоті – консервативне, і полягає в механічному руйнуванні спайок між голівкою статевого члена та внутрішнім листком крайньої плоті, з наступним систематичним оголенням голівки статевого члена та виконанням гігієнічних процедур.

У віці трьох років і старше, за значного звуження крайньої плоті – показано хірургічне лікування, яке полягає у круговому висіченні крайньої плоті та подальшому зшиванні країв рани (більшість знає його як обрізання).

Але є випадки, коли без операції під час фімозу не обійтись:

запалення має регулярний характер, і лікування фімозу не дає результатів;

сечовипускання стає болючим;

між голівкою та крайньою плоттю утворюються спайки;

сильний набряк при парафімозі;

фімоз не проходить до статевого дозрівання.

Ускладнення у дітей

До найчастіших ускладнень фімозу відносять: запальні процеси голівки статевого члена та внутрішнього листка крайньої плоті статевого члена, утворення спайок між голівкою статевого члена та крайньої плоттю, формування ущільнень (смегмолітів) під крайньою плоттю.

Найнебезпечніші ускладнення: здавлення голівки статевого члена під час її оголення, гостра затримка сечі внаслідок значного запального процесу або травмування голівки при спробі її оголити.

Рак статевого члена або крайньої плоті є віддаленим і найнебезпечнішим ускладненням фімозу.

Профілактика

За словами Кондратенка, основна профілактика спрямована, щоб запобігти виникненню баланопоститу та парафімозу (затискання голівки статевого члена звуженою або набряклою крайньою плоттю).

Профілактика полягає в щоденному гігієнічному душі та виконанні рекомендацій уролога.

– У жодному разі не намагайтеся відкрити голівку самостійно, це загрожує запаленнями. Дійте тільки згідно з рекомендаціями лікаря, – каже спеціаліст.

Рекомендації щодо відкриття голівки статевого члена може дати лише фахівець – залежно від індивідуальних особливостей дитини.