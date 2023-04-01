Изжога – очень распространенный и неприятный симптом. Возникает, когда происходит обратный заброс желудочной кислоты в пищевод.

Для устранения изжоги назначают противокислотное лекарство. Но и природные средства и изменение образа жизни могут помочь преодолеть изжогу.

Одним из распространенных природных средств от изжоги является кальций. Он является активным ингредиентом многих безрецептурных антацидов.

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Но если вы принимаете антациды, а изжога не проходит, следует обратиться к врачу.

Фитосредства и диетические добавки

Большинство исследований были сосредоточены на фитопрепарате, состоящем из девяти различных трав, среди которых дягиль, тмин, ромашка, чистотел, сладкая, расторопша, мята перечная, мелисса, иберийка горькая.

Некоторые исследования показали, что средство может уменьшить изжогу. Однако непонятно, какая именно трава в смеси облегчает симптомы. Кроме того, мята может усилить изжогу, поэтому не следует принимать ее, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Считается, что мелатонин помогает облегчить изжогу.

Некоторые добавки могут иметь побочные эффекты или взаимодействовать с лекарствами, которые вы уже принимаете, поэтому прежде всего проконсультируйтесь с врачом.

Молоко от изжоги

Существует мнение, что молоко может облегчить изжогу. Действительно, молоко способно временно буферизировать желудочную кислоту, но жир стимулирует желудок производить больше кислоты.

Попробуйте обезжиренное молоко. Однако пейте не более 120 мл за раз и между приемами пищи, потому что переполненный желудок может усилить изжогу.

Жевательная резинка

Она стимулирует выработку слюны, являющейся кислотным буфером. Кроме того, жевательная резинка заставляет глотать чаще, что выталкивает кислоты из пищевода. Выбирая жевательную резинку, убедитесь, что она не содержит сахара, вредного для зубов.

Питание

Есть несколько простых стратегий, которые помогут успокоить изжогу:

Следите за тем, что вы едите.

Избегайте определенных продуктов, вызывающих изжогу. К ним относятся мята, кофеин, газированные напитки, шоколад, цитрусовые и соки, помидоры, лук и продукты с высоким содержанием жира.

Ешьте больше клетчатки, чтобы пищеварительный тракт был здоров.

Также снизьте размер порций.

Попробуйте вместо трех больших приемов пищи пять или шесть небольших в день. Большая порция пищи вызывает изжогу.

Ешьте маленькими кусочками и медленно.

Нормализуйте вес. Избыток брюшного жира может давить на желудок, выбрасывая кислоты в пищевод.

Нормализуйте вес. Избыток брюшного жира может давить на желудок, выбрасывая кислоты в пищевод. Соблюдайте диету и физическую активность, чтобы сбросить лишние килограммы.

Ведите дневник. Записывайте, что вы ели и когда у вас появились симптомы изжоги, чтобы можно было точно определить, какие продукты вызывают симптомы и избегать их.

Бросьте курить. Курение часто уменьшает эффективность мышц, содержащих кислоту в желудке.

Не пережимайте живот. Откажитесь от тесных джинсов, брюк или юбок. Они оказывают дополнительное давление на живот.

Спите на высокой подушке: голова должна быть выше туловища примерно на 15 см.

Источник: Олег Швец